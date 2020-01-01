Анонсы событий на 29 января

19:24 | 28.01.2020

10:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2020 году и итогам 2019 года.

Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, директор компании «АЙ-ТОР» (наукоемкое предприятие) Андрей Медведев.

Спикеры расскажут: сколько предприятий малого и среднего бизнеса создано в Свердловской области в 2019 году, какие инструменты поддержки бизнеса были наиболее востребованы, какой объем федерального и областного финансирования планируется направить на развитие малого и среднего бизнеса в регионе в 2020 году.

После пресс-конференции запланирована экскурсия на предприятие «АЙ-ТОР» (ул. Щорса 7а, предусмотрен трансфер). Наукоемкое предприятие выиграло грант Фонда содействия инновациям за инновационную разработку i-TOR-110 кВ – устройство, объединяющее функции измерения тока и напряжения, не имеющую аналогов в мире. В 2019 году компания получила поддержку СОФПП сразу по нескольким направлениям.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета в 2019 году.

Руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников расскажет об основных результатах работы управления в 2019 году, сообщит об обеспечении транспортной безопасности на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в том числе, о результатах доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере транспортной безопасности, а также озвучит данные о работе по противодействию коррупции.



12:00 Белоярский городской округ (село Черноусово, ул. Светлая, д. 1). Игроки баскетбольной команды УГМК вместе с представителями добровольческого движения «Дорогами добра» посетят «Черноусовскую школу-интернат, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы», и передадут детям баскетбольные мячи.

В начале декабря баскетбольный клуб УГМК совместно с добровольческим движением «Дорогами добра» в рамках благотворительного проекта презентовал жителям Екатеринбурга и гостям города уникальную новогоднюю елку. Четырехметровую красавицу собрали из 230 баскетбольных мячей с автографами баскетболисток УГМК и выставили в ТРЦ «Гринвич».

Оранжевая «баскетбольная красавица» радовала горожан весь декабрь. А после новогодних каникул баскетбольные мячи с елки были переданы детям через добровольческое движение «Дорогами добра».

29 января часть мячей с уникальной елки баскетболистки вместе с представителями добровольческого движения «Дорогами добра» передадут в «Черноусовскую школу-интернат», проведут с детьми баскетбольную зарядку с мячами и устроят чаепитие.

Автобус с баскетболистками и волонтерами отправится от дворца игровых видов спорта (г.Екатеринбург) в 11:00.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерины Александровны Сибирцевой и руководителя направления екатеринбургского филиала ПАО Ростелеком Сергея Федорова, посвященный ходу основной волны записи в школы первоклассников Екатеринбурга.

Напомним, запись в первые классы по административным районам стартует в 00.00 часов 29 января. Специалисты расскажут, как началась запись в первых трех городских районах и ответят на вопросы журналистов.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам реформы ОСАГО в Свердловской области.

Как ранее сообщали журналисты ТАСС, в январе 2019 года стартовала реформа, предполагающая индивидуализацию тарифов ОСАГО, а с июня споры между страховщиком и клиентом может в досудебном порядке решить финансовый уполномоченный. В декабре было запущено мобильное приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить электронное извещение о ДТП.

Представитель Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области Олег Таратухин, представитель Союза страховщиков Свердловской области "Белый соболь" Иван Косьмин, руководитель представительства Российского Союза Автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов расскажут о целях реформы ОСАГО, сообщат о ситуации с оформлением полисов ОСАГО в УрФО, в том числе и электронных, поделятся информацией о ценообразовании и тарифах, а также дадут рекомендации автовладельцам.



14:00 Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Состоится открытие кардиоревматологического отделения после ремонта.

В отделении проводится диагностика и лечение больных с различной кардиологической патологией и ревматологическими заболеваниями с первых месяцев жизни до 17 лет включительно. После проведенных ремонтных работ в кардиоревматологическом отделении были значительно улучшены условия пребывания пациентов: разделены потоки круглосуточного и дневного стационаров, отделение расширено до 25 коек.

На базе отделения функционирует ревматологический центр, где пациентам оказываются все виды медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, размещен зал ЛФК, позволяющий проводить физическую реабилитацию пациентам ревматологического профиля, под наблюдением опытного инструктора.



15:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101, оф.305). Состоятся общественные слушания по теме Послания Президента РФ Совету Федерации и проекта закона РФ о поправке к Конституции России.

Ожидается, что в слушаниях помимо членов Общественной палаты примут участие представители профильных министерств и ведомств региона, НКО и экспертного сообщества.



16:00 Микрорайон Ботанический. Состоится церемония закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Ботанический Екатеринбурга. Предполагается участие в мероприятии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сооснователя компании «Общество Малышева-73», инвестора проекта, Игоря Заводовского.

В состав многофункционального комплекса будет включен новый автовокзал, который будет работать вместо Южного автовокзала, станция метро Ботаническая, торговый центр «Золотой», перехватывающие парковки. Располагаться новый транспортно-пересадочный узел будет в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога.



17:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет модернизация и развитие системы социального обслуживания, в том числе посредством внедрения новых технологий, и дальнейшее повышение эффективности и качества социальных услуг в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков.

Об опыте построения эффективной территориальной модели социального обслуживания граждан в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга расскажет директор центра «Малахит» Надежда Толстоброва. О реализации пилотного проекта по организации сопровождаемого проживания инвалидов в городе Нижний Тагил представит доклад и.о. директора Тагильского пансионата для престарелых и инвалидов Эльза Такиуллина.

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