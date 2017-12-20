Анонсы событий на 11 и 13 января

17:53 | 10.01.2020

11 января



12:30 Богданович (Площадка делового и культурного центра городского округа Богданович, ул. Советская, 1). Пройдет I Международный фестиваль народного творчества «Радость Рождества».

Мероприятие объединит национальные любительские театральные и хореографические коллективы, фольклорные ансамбли, кружки и студии декоративно-прикладного творчества из Алапаевска, Екатеринбурга, Березовского, Байкалово, Шали и других муниципальных образований Свердловской области. К участию заявлены номера, представляющие армянскую, грузинскую, польскую, русскую, украинскую культуру и традиции. Программа события имеет такие номинации, как «Святочный обряд», «Вертепное представление», «Живое слово», «Тепло рождества», «Рождественский пирог» и другие.

В качестве гостей фестиваля Богданович посетят представители дипломатических миссий Германии, Китая, Франции, аккредитованных в Екатеринбурге.



13 января



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвящённая фестивалю Старый Новый Рок.

Участники пресс-конференции:

Евгений Горенбург, директор фестивалей Старый Новый Рок и Ural Music Night, лидер группы «ТОП»

Владимир Шахрин, председатель экспертного совета фестиваля Старый Новый Рок, участник группы «ЧАЙФ»

Александр Ф.Скляр, лидер и основатель группы «Ва-банкъ»

Вопросы, которые будут подняты на пресс-конференции:

-Фестиваль Старый Новый рок состоится 13 января в Ельцин-центре: кто станет участниками фестиваля?

-История СНР началась с 2000-х годов. Как рок-музыка и фестиваль изменились за 20 лет? Какие имена были открыты для российской и международной сцены с помощью фестиваля?

-Какие планы у оргкомитета фестиваля по поводу работы с молодыми музыкантами в новом году? Что будет после Старого Нового Рока?

-Как пройдет последний фестиваль? Чего ждать зрителям?



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2019 году.

Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет об основных результатах работы Уральского таможенного управления в 2019 году, о товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, огласит данные о перечислениях в бюджет в прошедшем году, поделится информацией о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, перечислит основные виды контрабанды на территории УрФО, проинформирует о работе мобильных групп таможни на границе с Казахстаном.

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