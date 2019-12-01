Анонсы событий на 25 декабря

20:34 | 24.12.2019

8:30 Свердловская областная станция переливания крови (ул. П.Тольятти,8). Состоится предновогодняя акция по созданию достаточного запаса крови и ее компонентов для пациентов свердловских больниц в преддверии длинных каникул. Планируется, что донором в этот день станет сам Дед Мороз.



10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и итогам года.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в уходящем году, сообщат о перспективах развития региона в 2020 году и озвучат планы на весеннюю сессию.



12:00 УрФУ (ул. С.Ковалевской, 5). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в презентации, посвященной старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

В мероприятии также планируется участие главы Екатеринбурга Александра Высокинского, ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова и генерального директора АНО «Универсиада-2023» Александра Чернова.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новогодним каникулам в Свердловской области.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД РФ по Свердловской области Олег Тощев, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин, главный внештатный специалиста токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев, заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина Кирилл Бердюгин и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о мерах профилактики правонарушений, об обеспечении безопасности в общественных местах, дадут рекомендации, как избежать травм опорно-двигательного аппарата и отравлений в период новогодних праздников, а также сообщат, какие погодные условия ожидают жителей региона в новогоднюю ночь и в течение январских каникул.



13:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная транспортному сообщению на Урале.

Начальник Свердловской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Максим Верховых, начальник Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Алексей Балашков, генеральный директор АО "Свердловская пригородная компания" Роман Бараковских и директор ГБУ СО Центр развития туризма СО Эльмира Туканова расскажут о новых ж\д маршрутах в Пермь и Тюмень, а также обсудят идеи самостоятельных железнодорожных путешествий по Свердловской области.



14:00 Гимназия №2 (пер. Пестеревский,3). В рамках реализации культурно-образовательного проекта «Открытое пространство» откроется экспозиция «Георгий Малаков – детям». Она объединяет культуры разных народов в мире доброй детской сказки. 20 работ украинского художника-иллюстратора посвящены сюжетам сказок братьев Гримм и героям русских народных сказок будут представлены на обозрение всем желающим. Их можно увидеть на 4 этаже Гимназии.

Откроет выставку искусствовед, член Союза художников Росси, преподаватель ГА ПОУ КСО Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра, Шарко Г.А. Выставка продлится до 3.03.2020г. Планируются экскурсии для учащихся и других посетителей (по согласованию и предварительной записи) по понедельникам-средам с 14. 00 до 16.00.



15:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 3). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

В повестке – более 40 проектов постановлений, касающихся практически всех сфер жизни и деятельности региона.



16:00 КОСК «Россия» (ул. Высоцкого, 14). Состоится праздничное открытие новогоднего ледового городка Кировского района. Программа начнется даже немного раньше, в 15.40, с выступления детского духового оркестра "УралБэнд-юниор" под управлением Александра Павлова, причем участники по такому случаю нарядятся в костюмы Деда Мороза. А в 16.00 настанет очередь творческих коллективов центра внешкольной работы "Социум" с веселым представлением. Конечно же, оно не обойдется без сказочных героев, подвижных игр, и новогодних песен. А после праздничного открытия все желающие смогут покататься на ледовых горках и сделать фото на память с обаятельными Пингвином и Мышкой у ледяных цифр " 2020", на фоне сверкающей огнями елки.

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