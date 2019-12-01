Анонсы событий на 21, 22 и 23 декабря

17:59 | 20.12.2019

21 декабря



12:00 Каменск-Уральский (стадион «Металлург», ул. Октябрьская, 1). Будут проходить финал командного Кубка России по мотогонкам на льду. Лучшие спортсмены страны в возрасте до 21 года приедут для участия в одном из самых сильных юниорских соревнований. В Кубке примут участие также три спортсмена Центра технических видов спорта Свердловской области — Иван Хужин, Никита Тарасов и запасной гонщик — Герман Ханмурзин. Для Каменска-Уральского эта ледовая мотогонка станет последней домашней в сезоне, в дальнейшем наши спортсмены будут соревноваться только на выезде.



13:00 Нижний Тагил (ул. Октябрьской революции, 37, Дом спорта «Уралец»). Состоится 37 Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти основателя борьбы в Нижнем Тагиле Анатолия Тарасова. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград, а чемпион своей весовой категории получит право на присвоение звания «Мастер спорта России».

Анатолий Тарасов подготовил большое количество прекрасных борцов, ставших чемпионами РСФСР и СССР, вошедших в состав сборных команд РСФСР и СССР, а также плеяду замечательных тренеров (МСМК, заслуженный тренер СССР Николай Есин, подготовивший Олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили; заслуженные тренеры Киргизии Сергей и Николай Сушковы, заслуженные тренеры РСФСР Сергей Новаковский и Анвар Загитов и др.).



13:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Состоятся Чемпионат мира по 10 танцам среди профессионалов (WDC) и Чемпионат Евро-Азиатского танцевального совета среди любителей (EADC).

За звание чемпионов мира будут бороться 23 титулованные пары из 10 стран мира. Танцоры исполнят программу из пяти классических и пяти латиноамериканских танцев. Оценивать спортсменов будет международный судейский корпус. В чемпионате Евро-Азиатского танцевального совета примут участие более 90 пар из разных стран мира.

Соревнования будут состоять из двух отделений:

13.00-16.00 – Предварительный тур

18.00-21.00 – Полуфиналы и финал

В 18.00 – приветствие первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

В 18.20 – пресс-подход с участием Алексея Орлова, президента российского танцевального союза, вице-президента Всемирного танцевального совета Станислава Попова, танцевальных пар.



23 декабря



11:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21/23). Евгений Куйвашев откроет первую детскую новогоднюю елку-2020 в резиденции губернатора Свердловской области.

По традиции участие в празднике примут воспитанники детских домов и школ-интернатов из городов и поселков нашего региона – Сысерти, Верхнего Тагила, Серова, Ачита, Верхней Пышмы, деревни Корзуновка и других.



11:00 ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, 5 очередь зона фуд-корта). Пройдет первый областной марафон чтения «Читай, молодость!». Организатор марафона – «Дом молодежи». Мероприятие направлено на популяризацию чтения книг на русском языке в молодёжной аудитории.

Мероприятие включает в себя конкурс видеороликов, в которых молодые люди от 16 до 35 лет читают отрывки из литературных произведений. Победители будут выбраны в номинациях «Лучшее прочтение чужого произведения», «Лучшее прочтение своего произведения», «Артистизм и лучшая презентация». Здесь же состоится конкурс чтецов с листа в номинациях «Лучшее прочтение чужого произведения» и «Лучшее прочтение своего произведения». Ожидается, что гостями мероприятия станут Запланированы встречи с интересными людьми, в числе которых виджей телеканала MTV-Russia Александр Анатольевич, члены коллектива «Красная Бурда», представители творческого коллектива фильма «Желтый клевер» и другие.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации социального проекта "Урал добром богат" в Свердловской области в 2019 году.

Проект "Урал добром богат" включает в себя работу с детскими домами Свердловской области, реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Проект включает в себя несколько блоков работы: патриотическое воспитание, социализация детей, развитие системы наставничества и другое.

Президент благотворительного фонда "Доброе дело", финалист конкурса "Лидеры России" 2019 Алексей Невьянцев, директор Евразийский фонда наследия "Строганофф" Андрей Моисеев, председатель СРОО "Добровольческое движение "Дорогами добра" Валерий Басай, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Первоуральска Сергей Яценко, герой России Олег Касков подведут итоги комплексной работы с воспитанниками детских домов Свердловской области в рамках проекта "Урал добром богат", поделятся информацией о целях и задачах проекта, расскажут о разработанной программе нравственно-патриотического воспитания, а также поделятся планами на 2020 год.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских туристов на период новогодних праздников 2019/20.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, консул, заведующий визовым и консульским отделeниями Генерального консульства Чешской республики в Екатеринбурге Штепан Гилар, президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков и руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев поделятся информацией о наиболее популярных и новых туристических направлениях в период новогодних каникул, расскажут о средней стоимости туристической путевки на отдых в России и за границей, озвучат прогнозы о количестве уральцев, которые собираются в путешествия. Также участники пресс-конференции подведут итоги в туристической сфере 2019 года, расскажут о подготовке к празднованию 25-летия Уральской Ассоциации туризма.



12:30 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж). Вице-губернатор Сергей Бидонько примет участие в расширенном заседании Общественной палаты Свердловской области, главной темой которого станет реализация программы «Пятилетка развития». С докладом выступит заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Содоклады представят министерства: здравоохранения; строительства и развития инфраструктуры; образования и молодежной политики; инвестиций и развития.

Участие в заседании примут члены Общественной палаты региона, а также общественных палат муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Собравшиеся также подведут итоги Гражданского форума 2019 года, обсудят мероприятия, посвященные Году памяти и славы, а также план проведения 10-летия Общественной палаты Свердловской области в 2020 году.



14:00 ул. Трактовая 2. Стартует акция «Ау, Дедушка Мороз: новогодний десант», в рамках которой волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят маломобильных свердловчан с Новым годом. Они посетят ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов труда и одиноких пенсионеров.

Акция положит начало подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Организатором мероприятия выступает комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга.



14:00 Березовский (ул. Победы, 6а). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в открытии Березовского детского сада №23 «Золотой ключик».

В рамках национального проекта «Демография» на строительство было потрачено 167 миллионов рублей федерального, регионального и местного бюджетов, на 9 миллионов рублей закуплено оборудование.

Детский сад рассчитан на 270 мест. Он построен в новом малоэтажном жилом микрорайоне «Уют-Сити» и возведен по типовому проекту детских садов, которые уже построены в Березовском (по ул. Циолковского, Гагарина, Академика Королева).



15:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Пройдет новогодний прием представителей общественности Свердловской области. С приветствием и поздравлениями к его участникам обратится губернатор региона Евгений Куйвашев.



15:00 Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (ул. Малышева, 117). Состоится торжественная церемония открытия одной из мастерских, созданных в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе колледжей и техникумов Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. В ходе открытия также будет организована трансляция презентаций мастерских с других площадок.

В общей сложности в регионе 23 декабря начнут работу 50 мастерских на базе учреждений профессионального образования, расположенных в 38 муниципалитетах. Их создание позволит с еще большей результативностью вести подготовку высококвалифицированных кадров по востребованным современным профессиям. На базе вновь открывшихся мастерских будет вестись подготовка специалистов по 49 компетенциям WorldSkills. Например, по компетенции «Сварочные технологии» – в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле. Также в числе населенных пунктов, где появятся новые мастерские, – Асбест, Березовский, Богданович, Ирбит, Каменск-Уральский, Кировград, Первоуральск, Ревда, Туринская Слобода, Верхние Серги, Екатеринбург. Дополнительная информация: 8-904-54-74-008, Юлия Воронина.

Мастерская в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства – не единственная в столице Среднего Урала. Например, 23 декабря в 14.30 состоится открытие мастерской по компетенции «Ресторанный сервис» в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» (ул. Луначарского, 128; 4 этаж). В ходе презентации будет продемонстрирована работа новых методов и приемов в ресторанном сервисе и современного оборудования. Кроме того, запланировано проведение мастер-классов по приготовлению кофейных напитков и коктейлей с дегустацией, складыванию салфеток. Планируется, что участие в мероприятии примет министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, Судья WACS категории В Аркадий Пономарев.



16:30 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная экологической реабилитации водоемов Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Экология».

В Свердловской области реализуется направление нацпроекта «Экология» по сохранению уникальных водных объектов. Первым водным объектом, который был поставлен на экологическую реабилитацию в области, стало Черноисточинское водохранилище – источник питьевого водоснабжения города Нижний Тагил.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев, начальник отдела водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Никита Ванаев, директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран и начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Нижний Тагил Алексей Сергеев расскажут об экологической реабилитации уральских водоемов в рамках реализации национального проекта «Экология», озвучат информацию о том, какие шаги уже предприняты для экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, а также о работах, которые запланированы на ближайшее время, огласят данные о качестве и безопасности воды в этом водоеме. Спикеры пресс-конференции перечислят водоемы Свердловской области, которые будут поставлены на экологическую реабилитацию в рамках национального проекта «Экология» в ближайшее время и пояснят критерии их выбора.



17:00 Главный Проспект (пр. Ленина, 8). В рамках традиционных Дней милосердия состоится XXIV церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области. Итоговая сумма благотворительной деятельности за 2019 год составила более 15 миллиардов рублей. Основная миссия мероприятия – выразить благодарность руководителям крупных предприятий, представителям бизнеса и людям, которые небезразличны к судьбам жителей Свердловской области и будущему Среднего Урала.

Награды благотворителям 2019 года вручит председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

© «Вечерние ведомости»