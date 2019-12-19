Анонсы
22:00 | 19.12.2019
Анонсы событий на 20 декабря
10.00 – 11.00 — открытие совещания. Предполагается выступление вице-губернатора Сергея Бидонько. С докладами об участии муниципальных образований региона в реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы выступят министр инвестиций и развития Виктория Казакова и министр агропромышленного комплекса и продовольственного рынка Дмитрий Дегтярев. Об участии муниципалитетов в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
15.00 – 16.00 — доклады губернатору Евгению Куйвашеву по итогам работы.
16.15 — на полях совещания состоится церемония передачи в муниципалитеты Свердловской области автомобилей МВД, ФАПов, машин скорой помощи. Ключи от техники вручит губернатор Евгений Куйвашев.
10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации и перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области.
Накануне празднования Дня энергетика первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов, директор филиала ОАО "МРСК Урала" – "Свердловэнерго" Андрей Мельников, директор филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское ПМЭС Валерий Мацкевич, главный инженер по генерации Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Павел Родин и директор филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ Урала Олег Ефимов расскажут об основных показателях развития энергетической отрасли региона, перспективах работы и наиболее значимых вопросах, которые предстоит решать в 2020 году.
10:00 Центр социального обслуживания «Малахит» (ул. Избирателей, 137). Состоится народный праздник «Путешествие в Фольклорград», участниками которого станут пожилые свердловчане, получающие услуги в центре. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по народной распевке, скороговоркам, частушкам, игре на шумовых инструментах, будут обыграны свадебные народные песни.
10:00 Организация «Солнечные дети» (ул. Фрунзе, 91). Состоится новогоднее образовательное мероприятие для детей с синдромом Дауна, в рамках которого также будут организованы игровые занятия с логопедом и психологом. Специалисты расскажут об особенностях организации праздников для детей с синдромом Дауна.
Мероприятие проходит в рамках реализации социально значимого проекта «Мы знаем, где живет добро», получившего субсидию из бюджета министерства социальной политики Свердловской области. Проект включает в себя комплексную поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, а также с другими нарушениями, препятствующими развитию ребенка.
11:00 Центр Международной Торговли Екатеринбург WTCE (ул. Куйбышева, 44д). Состоится пресс-конференция бойца смешанных единоборств Петра Яна.
Мастер спорта по боксу, российский боец смешанного стиля, чемпион серии АСВ в легчайшем весе Петр Ян поделится последними новостями, огласит планы на 2020 год, ответит на вопросы журналистов.
Как ранее сообщали журналисты ТАСС, в ночь на воскресенье (15 декабря) Петр Ян нокаутировал Юрайя Фэйбера в третьем раунде ударом ногой на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. Россиянин несколько раз в течение боя отправлял соперника на настил. 26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение.
12:00 Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (ул. Малышева, 117). Состоится чествование членов сборной Свердловской области, участвовавших в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с ОВЗ «Абилимпикс». Участие в мероприятии примет заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.
Напомним, финал V национального чемпионата «Абилимпикс» прошел в Москве с 20 по 22 ноября. В финал вышли представители Свердловской области по 17 компетенциям в категориях «Школьники», «Студенты», «Специалисты». По итогам чемпионата уральцы завоевали восемь медалей: одну золотую, три серебряных, четыре бронзовых.
Кроме того, сборной Свердловской области был вручен диплом и памятный знак за первое место в номинации «За развитие экспертного сообщества». Напомним, для работы в экспертных комиссиях отборочного этапа и финала V национального чемпионата «Абилимпикс» прошли аккредитацию 15 экспертов из Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
19.12.2019
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