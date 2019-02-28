Банкир в погонах

Начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по Екатеринбургу Зоя Захарова на этой неделе написала рапорт об увольнении. По слухам, полковник не смогла работать в условиях, которые создал начальник УМВД Сергей Кулагин. Руководство городской полиции якобы подписывает характеристики и аттестационные заключения, не соответствующие действительности, в результате чего на должности попадают некомпетентные сотрудники. И если раньше в кадровых вопросах Захаровой способствовал начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Виктор Бердников, то с уходом на гражданскую службу он утратил былое влияние. При его покровительстве Захарова могла высказывать свое мнение, но теперь такая возможность упущена – в новых условиях Захарова работать не готова.К слову, о Викторе Бердникове. Сотрудники областного УЭБиПК оказались крайне удивлены и шокированы, когда пришли в Уральский банк реконструкции и развития забрать ответы на запросы, и, открыв дверь кабинета Виктора Бердникова, сначала испугались, подумав, что и не выходили из ГУ МВД. Виктор Юрьевич, занимающий должность в частной коммерческой компании, по слухам, сидел на рабочем месте в генеральском мундире. Спрашивать, зачем отставной генерал ходит в полицейской форме, оперативники постеснялись, сделав предположение, что Бердников либо пытается придать себе значимости, либо собирался на официальное мероприятие с бывшими коллегами.Заместитель начальника Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области Денис Скурихин, по слухам, свил «семейное гнездышко» на рабочем месте. Сплетники шепчутся, что в одном подразделении с ним работает якобы его супруга. Правда, с другой фамилией – Елена Никифорова, занимающая одну из руководящих должностей. О конфликте интересов знают и в руководстве главка, но никаких мер не предпринимается. По одной из версий, помогает опять же покровительство Виктора Бердникова – в свое время генерал расставил своих людей везде, где только можно.И еще об Информационном центре ГУ МВД. Слухмейкеры рассказывают о налаженном в подразделении бизнесе по предоставлению справок об отсутствии судимости в крайне сжатые сроки. Ведут его несколько человек. По слухам, это старший инспектор Ольга Д. и Евгения П. (все совпадения случайны), которые, помимо прочего, пачками оформляют справки для автошкол. В связке с ними – не то Серебренникова, не то Серебрякова из кадровой службы. За небольшое вознаграждение, опять же если верить сплетникам, справку можно получить всего за 2-4 дня, тогда как если идти официальным путем, то придется ждать целый месяц.В Первоуральске стартовал передел похоронного бизнеса, выстроенный вокруг муниципального казенного учреждения «Ритуал». В январе на место директора Светланы Кобяковой был назначен Анатолий Никитин, в прошлом индивидуальный предприниматель, работающий на рынке организации похорон. ИП он ликвидировал лишь в декабре 2018 года, а спустя месяц уже возглавил муниципальную «кладбищенскую» контору. По слухам, вместе с ним в МКУ пришли бывшие сотрудники полиции, которые, используя свои связи в силовой среде, помогут навести свои порядки в интересах дружественных коммерсантов, при сотрудничестве с которыми ритуальным службам обещают отсутствие проблем и всяческие вольности.Руководство предприятия «Экопром» (Режевской район Свердловской области, компания занимается разработкой торфяных месторождений) может повторить судьбу «борзого директора» из Нижнего Тагила. По слухам, около 50-ти сотрудников компании жалуются на невыплату заработной платы с сентября 2018 года, получая от правоохранителей на местах лишь отписки и обещания. Отчаявшись, они обратились к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который уже подготовил запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Теперь есть надежда, что работники все же дождутся заработанных денег, а бизнесменам придется объясняться со следователями.Уголовное дело, возбужденное в отношении екатеринбургских полицейских Анатолия Диордия и Дмитрия Изибаева, всколыхнуло УМВД города. По слухам, их сообщники из числа гражданских лиц (понятых и не только) сдали силовиков в день задержания, и пойдут по делу скорее как свидетели в связи с активным способствованием расследованию вменяемых полицейским преступлений – похищению человека и получению взятки. Они уже дали все необходимые показания и свободно передвигаются по городу.Анатолий Диордий хоть и считался порядочным оперативником, но часть его разработок доходила до суда, так сказать, в усеченном виде. По слухам, часть уголовных дел, изначально возбужденных по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство и сбыт наркотиков») в ходе расследования переквалифицировались на ч.1 ст. 228 УК РФ («Незаконные хранение и приобретение наркотиков»). Переквалификация позволяла подследственным избежать сурового наказания, а в ряде случаев и вовсе ограничиться «условкой». С учетом масштаба наркобизнеса в Екатеринбурге, подобные ухищрения с переквалификацией могли приносить до пяти миллионов рублей в «урожайный» месяц. Чей карман пополняли купюры – неизвестно.Слухмейкеры советуют обратить особое внимание на супругу Анатолия Диордия Оксану, которая занимается адвокатской практикой. Известно, что в 2014 году она выступала защитником депутата городской думы Дегтярска Ильи Хисамова после прогремевших на всю область обысков в доме народного избранника. Оперативно-розыскные мероприятия проводились с участием сотрудников Следственного комитета и оперативников УБЭП при содействии бойцов СОБР. Какую роль она выполняла, и выполняла ли в работе своего мужа, неизвестно, но, по данным на сегодняшний день, никаких претензий у следственных органов и ФСБ к ней нет.Заявление советника главы Екатеринбурга Александра Высокинского Екатерины Куземки, что мэрия не будет больше платить СМИ, вызвало улыбку у некоторых директоров и главных редакторов газет и информационных агентств. Улыбались в основном те, кто уже получил контракты или у них есть неофициальные договоренности с мэрией города на дальнейшее финансовое сотрудничество.Дело в том, что у администрации Екатеринбурга есть существенная сумма именно на лояльные СМИ, которая и будет потрачена. Деньги идут на позитивную информацию и борьбу с негативом, который в последнее время обрушился на «серый дом».Поговаривают, что в Москве готовы сделать подарок Екатеринбургу и выделить средства на возведение второй ветки метрополитена. Торжественная церемония должна пройти в 2023 году в год 300-летия города.Правда, есть одна загвоздка. Федеральный центр готов дать денег только уже под готовый проект, который пока не разработан. И чем дольше будут тянуть с ним местные власти, тем призрачнее будут шансы столицы Урала получить вторую ветку метро.Слухмейкеры говорят, что это понимают не только в администрации города, но и в аппарате губернатора Евгения Куйвашева, поэтому сейчас изыскиваются несколько сотен миллионов рублей на проект второй ветки.Строители бьют тревогу – администрация Екатеринбурга притормозила выдачу разрешительных и других документов на строительство многоквартирников в развивающихся микрорайонах города. Причина – в нехватке или вообще в отсутствии детских садов и школ в застраивающихся микрорайонах. Якобы, ранее мэрии было откровенно плевать на социальные объекты, а сейчас для нее это стало важно.Застройщики, которые еще не успели получить документы, сейчас вынуждены пересматривать свои проекты, а некоторые даже подумывают над снижением этажности, чтобы вписаться по нормативам.Желание главы Екатеринбурга Александра Высокинского прибрать полностью город к 15 марта, было принято на «ура» чиновниками мэрии. Но для этого необходимо увеличить штат ДЭУ, количество техники, лучше следить за подрядными организациями и управляющими компаниями.Вот только денежные средства на эти инициативы в бюджете города не заложены, говорят слухмейкеры. Для их реализации необходимо дополнительно порядка 30 миллионов рублей.Екатеринбургская епархия начала искать союзников, чтобы воздействовать на администрацию Екатеринбурга, которая начала задумываться о создании парковки под площадью 1905 года. Эта идея не понравилась представителям РПЦ, и они собираются сделать все возможное, чтобы не допустить данной стройки.Слухмейкеры сообщают, что недовольство вызывает не только сам факт возведения парковки, но и то, что екатеринбургскую епархию даже не спросили об этом. К тому же, ранее на площади 1905 года располагалось кладбище, что также вызывает озабоченность у представителей РПЦ.Говорят, что помощь епархия собирается просить в областном правительстве, а также у представителей крупного бизнеса, который помогает ей «восстановить» Собор святой Екатерины.Создание медиахолдинга администрации Екатеринбурга не всем пришлось по душе. Вопросов, которые возникают у нынешних сотрудников «Вечернего Екатеринбурга», «Студии-41», радиостанции «Город FM», пресс-службы мэрии, очень много, и не на все они получают ответы.Пока жесткие изменения начались только на радиостанции, которую возглавила Инна Боева. По слухам, там собираются уволить практически половину сотрудников. Радиостанцию уже покинуло несколько человек.Не все в администрации Екатеринбурга согласны с данными перестановками, поэтому пока до массовых увольнений не доходит. Большую часть коллектива удается удерживать, несмотря на планы нового директора. Причем за старых сотрудников выступает, как поговаривают, сам глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который не готов к кардинальным переменам Инны Боевой.Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, вероятно, перегрелся на сочинском побережье. 28 февраля он написал обращение в адрес председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, требуя включить себя в состав рабочей группы по разработке изменений, связанных с мусорной реформой, хотя имел возможность заявиться еще 14 февраля на заседании совета ЗССО. Но, или проблемы со слухом, или еще какие-то иные трудности тогда помешали ему войти в состав группы, и прозрел он лишь спустя 10 дней. Наблюдательные избиратели иронизируют, что аналогичные проблемы у Ивачева начались ровно с того момента, когда он затонировал свой внедорожник «Вольво» – судя по всему, светопропускаемость стекол автомобиля нарушает установленные нормы.Среди свердловских коммунистов ходят весьма нелестные сплетни вокруг персоны депутата Заксобрания Александра Ладыгина. Пару лет назад региональное отделение КПРФ выделило партийные средства на оплату его обучения в автошколе, но водительское удостоверение молодой политик тогда не получил, в связи с чем сейчас вынужден ездить на такси и на общественном транспорте, а также пользоваться служебным автомобилем.Инициатива регионального Министерства природных ресурсов и экологии, которое согласилось сдать в аренду под вырубку леса 220 тысяч гектаров территории в Алапаевском, Березовском и Кушвинском лесничествах, вызвала негодование среди экологов-общественников, переходящее в истерический смех. Им вспомнился Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018», который прошел в Екатеринбурге при поддержке властей за счет бюджетных средств. Якобы тогда его специально проводили в уральской столице, чтобы подобрать мастеров своего дела, и впоследствии оперативно вырубить свердловские леса, которые затем пойдут на экспорт в Китай.