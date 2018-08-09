Операция «Выборы» в Екатеринбурге

В свердловском полицейском главке спустя год определились с кандидатурой нового начальника полиции. На место Владимира Романюка, по слухам, все же назначат заместителя начальника УМВД РФ по Курганской области — начальника полиции Александра Постовалова, персона которого рассматривалась и ранее. По слухам, весной этого года ему было отказано в согласовании в связи с якобы недостоверной декларацией о доходах за 2017 год — по некоторым данным, в документе не были указаны некоторые объекты принадлежащей ему недвижимости, однако этот вопрос каким-то образом удалось утрясти.В Кургане уже мало кто сомневается, что Постовалов переедет в Екатеринбург, а вот в свердловском главке уверены, что назначение нового начальника полиции будет отложено до прихода нового руководителя ГУ МВД. И если раньше на это место прочили начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Олега Торубарова, то теперь появилась иная информация — Торубаров остается на прежнем месте: он уже достиг предельного возраста и ему нет смысла менять один регион на другой.На этой неделе стало известно об увольнении директора Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Александра Александрова. По слухам, ему уже найдена замена — и это будет не свердловчанин. Он приедет в Екатеринбург на следующей неделе, чтобы войти в курс дела, познакомиться с подчиненными и начать ревизию. В новый учебный год институт вступит с официально назначенным новым директором.Минобороны РФ приняло решение о размещении зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в селе Порошино (Еланский гарнизон) Камышловского района Свердловской области. По слухам, в настоящее время гражданским служащим выдают уведомления об их переводе на другое место службы в связи с тем, что им запрещен допуск к стратегическому объекту. На их место будут приглашены военные из Челябинской области, а также из войсковой части, расположенной в поселке Свободный под Нижним Тагилом.Генпрокуратура заинтересовалась «забывчивостью» прокурора Первоуральска. Известно, что изначально надзорное ведомство выявило, что недостоверные декларации о доходах и имуществе предоставили четверо городских депутатов, по которым было направлено представление в думу на лишение их мандатов. А вот в суд потом прокурор вышел только по трем. По дороге без объяснения причин из бумаг пропала информация по четвертому нарушителю — председателю думы. В связи с этим не обделенные излишним вниманием прокурора депутаты подняли скандал, о котором стало известно уже заместителю генпрокурора в УрФО Юрию Пономареву.Спор в социальных сетях между депутатом Госдумы Дмитрием Иониным («Справедливая Россия») и свердловским коммунистом Александром Ивачевым на тему того, кто будет заниматься референдумом по пенсионной реформе в Свердловской области, стал началом борьбы за первенство в будущем процессе объединения оппозиции в левоцентристскую партию, которую планируется создать на базе «СР», КПРФ и ЛДПР. Парламентарии понимают, что партия будет одна и занять лидирующую позицию важно уже сейчас, поэтому и пытаются перетянуть главенствующую роль на себя. Если брать Свердловскую область, то пока это лучше получается у «эсеров» в лице Дмитрия Ионина, который, несмотря на относительно молодой возраст, обладает колоссальным политическим опытом.Штаб «Справедливой России» по выборам депутатов в городскую думу Екатеринбурга так и не смог организовать полноценную избирательную кампанию в большинстве одномандатных округов из-за раздрая, начатого в связи с дележом спонсорских денег. Реальная работа началась лишь в 7 из 18 округов, что грозит партии потерей голосов на выборах и, как следствие, неудовлетворительным результатом. При прогнозе в 6–7 мандатов, «СР» может получить лишь 3–4. Впрочем, время наверстать упущенное еще есть — до выборов остался месяц.Сплетники шепчутся, что среди тех, кто успел погреть руки на спонсорах, — депутат Александр Караваев. По слухам, он уже присмотрел себе квартиру стоимостью 17 миллионов рублей в строящемся жилом комплексе «Форум Сити» (напротив «Тихвина»). Так что если кому-то из кандидатов под конец выборов не хватит денег на агитацию, то теперь будет с кого спросить.Депутат Заксобрания Свердловской области Елена Трескова получила мандат в 2016 году вопреки, по слухам, желанию лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. Последний хотел видеть на её месте главу Тавды Виктора Лачимова, но проиграл аппаратную борьбу и частично контроль над территориями в Восточном управленческом округе. Теперь, по признанию слухмейкеров, при каждом удобном случае он не упускает возможности ей «нагадить».Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких продолжает копить обвинения в свою сторону. Так, стало известно о методах взаимодействия общественных организаций и Департамента. По признанию общественников, их заставляют в добровольно-принудительном порядке сотрудничать с ресурсным центром «Сила Урала», отчитываясь ему о проведенных мероприятиях и аккумулируя в его руках информацию, которую можно выгодно преподнести губернатору и федеральным властям, используя в своих целях. По слухам, тем, кто отказывается работать по вышеуказанной схеме, грозят лишить финансирования из бюджета и пугают санкциями со стороны заместителя губернатора Павла Крекова, который даже и не догадывается о том, что его имя используют для давления на общественников.Несмотря на все грязные сплетни вокруг своего имени, которые распространяют недоброжелатели, Глацких уверена, что её позиции в кабмине весьма прочные. По слухам, она «козыряет» своим знакомством с гимнасткой Алиной Кабаевой, которая входит в близкий круг президента России, а также с её тренером Ириной Винер, которая приходится супругой олигарху Алишеру Усманову.В Екатеринбурге политтехнологи, работающие на штаб «Единой России» по выборам в гордуму, перекинули всю работу на местные районные отделения, сообщают слухмейкеры. На местах единороссы жалуются, что все финансирование замкнули на себя нанятые эксперты, а они вынуждены работать в «полях» без копейки денег, при этом показывая результат. Из штаба «ЕР» также известно, что у партии возникли сложности с поиском разносчиков газет, поэтому в партии собираются заключать договоры с курьерскими организациями.Директор МБУ ДО ДЮЦ «Юность» Наталья Резчикова, которая шла на выборы в гордуму Екатеринбурга в партийном списке «Единой России» по округу № 5 и добровольно снялась с выборов на уходящей неделе, сделала это, исходя из благородных мотивов. По слухам, среди членов избирательной комиссии много её подчиненных, которым в случае её участия в выборах пришлось бы отстраниться от работы в избиркоме, подставив в первую очередь партию. Резчикова решила пожертвовать своим участием в предвыборной гонке, которая, впрочем, и не гарантировала ей получение мандата: первым в списке по округу стоял тележурналист Иннокентий Шеремет.Первого вице-губернатора — главу администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова пытаются отстранить от выборов депутатов в гордуму Екатеринбурга. Причем пытаются «слить» силами Москвы, для которой на текущей неделе была устроена целая пиар-акция о том, что «кандидаты Тунгусова» проиграют свои округа.Кто стоит за акцией «слива» первого вице-губернатора, слухмейкеры не рассказывают, заявляя, что это бывшие политтехнологи, которые курировали прошлые выборы и сильно потеряли в деньгах, когда им не нашлось места в избирательной кампании в гордуму Екатеринбурга.Несмотря на провал кампании «Криминальный Екатеринбург», ее кураторы продолжают стоять на своем и пытаются заставить поверить в нее местных жителей. Говорят, что для этого уже придумали новые ходы с поджиганием домов кандидатов в депутаты.Слух о поджогах распространяют журналисты, которым сообщили об этом в администрации Екатеринбурга. Правда, никто из них не кинулся писать об этом новости, СМИ начали проверять информацию. И как оказалось — никто и не знает о сожженных квартирах и уничтоженном имуществе кандидатов. Информацией не владеют ни правоохранители, ни сами кандидаты в депутаты.