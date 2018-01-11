В этом году в Перми откроются два новых корпуса школ

17:28 | 12.01.2018

В рамках проекта «Школа на пятерку» в столице Прикамья ведется строительство новых образовательных учреждений, ремонтируются школы, лицеи, гимназии, оборудуются новые современные спортивные объекты.



В этом году планируется завершить строительство новых корпусов школы № 59 в Дзержинском районе и школы № 42 в Свердловском районе. Две тысячи пермских школьников смогут учиться в новых зданиях. В новом корпусе школы № 42 будут два спортивных, хореографический и тренажерный залы, современные лаборатории физики, химии и биологии, мастерские, кабинет робототехники, обеденный зал и пищеблок, оснащенные необходимым оборудованием по современным требованиям. Сейчас здесь возводятся железобетонные каркасы и стены, монтируются системы теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и водоотведения. В корпусе школы № 59 ведется кладка кирпичных стен и перегородок, устройство кровли и крылец.



Также разработана проектно-сметная документация для строительства нового корпуса школы № 93, в 2018 году будет разрабатываться документация к строительству нового корпуса гимназии № 3 в Орджоникидзевском районе. В этих новых зданиях по плану дети смогут обучаться уже в 2020 году. Кроме того, в этом году начнется капитальный ремонт здания школы в Мотовилихе по ул. Ивана Франко, 43.