В Прикамье вручили премии в сфере культуры по итогам 2016 года

16:38 | 12.01.2018

Сегодня, 12 января, в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского состоялась торжественная церемония вручения премий в сфере культуры и искусства Пермского края за 2016 год.



Награды вручили губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Глава Прикамья отметил, что культурная составляющая является неотъемлемой частью социально-экономического развития региона. «Одна из наших основных задач — сделать регион привлекательным для жизни. Важно, чтобы жители края получили не только развитую экономику, достойную работу, но и насыщенную культурную жизнь. Потому что для успешной самореализации людям необходимы новые впечатления, новая информация, новые эмоции», — подчеркнул Максим Решетников.



Награды вручили 28 лауреатам в 10 номинациях. В частности, лауреатами стали творческая группа Пермского театра оперы и балета за работу над спектаклем «Травиата», композитор Игорь Машуков за создание музыки к балету «Реквием по Анне», творческий коллектив пермского «Театра-Театр» за спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». С полным списком лауреатов можно ознакомиться на permkrai.ru.



За работу в спектакле «Травиата» награды получили солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова и художники по свету. «Эта награда дорога тем, что спектакль создан здесь, в Перми. Это не простая постановка, и жители региона и страны оценили проделанную работу. Работу не только мою, но и работу режиссеров по свету, работу всей команды», — отметила Н. Павлова.



Напомним, премии в сфере культуры учреждены в Прикамье в 1995 году и традиционно присуждаются профессиональным и любительским коллективам, отдельным авторам и исполнителям за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, работы и проекты, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие края и страны. Законодательное собрание Пермского края в конце ноября 2017 года утвердило представленный губернатором список лауреатов на получение премий в сфере культуры и искусства по итогам 2016 года.