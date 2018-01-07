Пермяков ждет встреча с итальянским камерным оркестром «Виртуозы Театро Ла Скала»

18:30 | 8.01.2018

7 февраля на сцене Пермской краевой филармонии пройдет концерт камерного оркестра с мировым именем I Virtuosi del Teatro alla Scala. Для пермских слушателей прозвучат произведения Алессандро Марчелло, Саверио Меркаданте, Джакомо Пуччини, Нино Рота.



Продажа билетов уже начата. Приобрести их можно на сайте Пермской филармонии (filarmonia.online/buy.html?id=1961) или в кассах.



Оркестр «Виртуозы Театро Ла Скала» играет в Милане более тридцати лет. Он состоит из музыкантов оперного театра «Ла Скала» и филармонического оркестра «Ла Скала».