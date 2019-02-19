В Прикамье ребенок утонул в бассейне

09:46 | 21.02.2019

В Чермозе 10-летний ребенок погиб в плавательном бассейне. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, 19 февраля во время тренировки в бассейне «Синергия» мальчик десяти лет потерял сознание и ушел под воду. Ребенка доставили в Ильинскую ЦРБ, где он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Смерть наступила в результате утопления – таковы предварительные выводы судмедэкспертизы. Следователи изъяли техническую документацию плавательного бассейна, медицинские документы погибшего, допросили работников и посетителей бассейна.



Сейчас устанавливаются детали произошедшего, круг виновных. Расследование уголовного дела продолжается.