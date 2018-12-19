Ледовый городок на пермской эспланаде откроется 30 декабря

18:26 | 21.12.2018

В новогодние каникулы для жителей и гостей Перми подготовлено множество праздничных мероприятий.



В центре города, на эспланаде, завершается строительство главного ледового городка, который в этом году посвящен культурным символам Востока. Он размещен на площади у Театра-Театра и примет первых гостей вечером 30 декабря.



В новогоднюю ночь в ледовом городке состоится праздничная шоу-программа, которая начнется в 23:30. В ней будут задействованы пермские артисты, музыкальные и танцевальные группы, а также театр огня «Игры пламени». Зрителей программы ждут два праздничных фейерверка – в 00:00 и 02:00, а также новинка этого года – световое шоу, которое представят около 01:40 и 02:55. С 03:00 до 04:00 состоится новогодний open-air совместно с партнером праздника «Ретро ФМ». Вход на эспланаду – свободный.



В новогодние каникулы – с 3 по 7 января – в ледовом городке откроется «Резиденция Деда Мороза». Все желающие смогут не только передать свои желания главному волшебнику, но и сделать фото на память – с 13:00 до 16:00. С 14:00 до 17:00 с 3 по 7 января в ледовом городке будут работать интерактивные развлечения для детей разного возраста.



Новогодние каникулы на эспланаде начнутся с большого фестиваля «Пермь активная. Зима», который объединит сразу две праздничные площадки – ледовый городок и пространство у монумента «Героям фронта и тыла». В течение одного дня – 3 января – здесь состоится множество новогодних забав и шуточных чемпионатов: парад снеговиков, забег Дедов Морозов и массовый забег, конкурс красоты «Активная Снегурочка», чемпионаты по поеданию пельменей, по зимним забавам, снежное побоище и чемпионат по догонялкам на льду.



Большая рождественская программа ждет гостей и жителей Перми 7 января, она начнется в 18:00 и продолжится до 22:00. В течение концертной программы ежечасно осуществится 4 показа видеоинсталляции на здании Театра-Театра.



Сейчас на эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла» продолжается заливка ледового катка. Планируется, что он начнет свою работу уже на следующей неделе. Выход на лед со своими коньками будет бесплатным, прокат будет работать по графику: праздничные и выходные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00. О точном времени открытия катка будет сообщено позднее.



Напомним, что главный ледовый городок и каток у монумента «Героям фронта и тыла» – часть «Новогоднего маршрута Перми», который идет от Театра-Театра по улице Ленина, далее по Компросу до Соборной площади и завершается возле Театра оперы и балета.