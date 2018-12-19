Треть услуг администрации Перми горожане получают через МФЦ

18:08 | 21.12.2018

В этом году администрация Перми продолжила работу по увеличению качества и количества муниципальных услуг. Появились новые услуги в сфере экологии, увеличилось число людей, обращающихся в офисы МФЦ и с помощью электронных ресурсов.



Для удобства жителей города администрация Перми планомерно снижает количество личных обращений в органы и подразделения и ведет работу по увеличению числа заявлений, поступающих через МФЦ и в электронном виде – посредством электронной почты и информационных ресурсов, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.



В 2018 году количество муниципальных услуг, оказанных через МФЦ, составило 30 % от общего числа услуг, за которыми обратились пермяки.



Самыми востребованными услугами, полученными через МФЦ, стали услуги в сфере градостроительства и земельных отношений. Причем департамент градостроительства и архитектуры оказал через МФЦ 90 % услуг, департамент земельных отношений – 80 %. Эти услуги являются наиболее востребованными среди представителей бизнеса.



В электронном виде больше всего обращений поступает в департамент образования за услугой «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 72 % заявителей получили эту услугу на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на официальном сайте департамента.



Второй по популярности стала услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым и тематическим запросам)», которую оказывает МБУ «Архив города Перми». С помощью официального сайта учреждения и Единого портала государственных и муниципальных услуг за ней обратились 54 % горожан.



В 2018 году была начата реализация проекта по возможности получения муниципальных услуг полностью через МФЦ без перенаправления заявления в подразделения администрации. Для реализации пилотного проекта была выбрана одна из самых востребованных муниципальных услуг – «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов)». Ежегодно за ней обращаются более 25 тысяч человек. Раньше для ее получения нужно было занимать длинные очереди и ждать 10 дней. Сейчас справку можно получить день в день в удобном по месторасположению офисе МФЦ. С момента внедрения этого проекта в августе 2018 года по настоящее время в офисах МФЦ услугу получили более 2 тысяч человек.



– Администрация Перми продолжает работу по увеличению перечня муниципальных услуг. Так, в этом году в перечень муниципальных услуг были включены две новые услуги управления по экологии и природопользованию, позволяющие лесопользователям представлять лесные декларации и различные отчеты об использовании лесов и их охране. До конца года планируется утвердить еще один административный регламент новой муниципальной услуги по предоставлению лесных участков в аренду. В первом квартале 2019 года планируется увеличить перечень еще на две услуги в сфере градостроительства в части объектов индивидуального жилищного строительства. Они появятся в связи с изменениями Градостроительного кодекса, произошедшими в третьем квартале 2018 года. Помимо этого, в 2019 году на основании решения Совета по противодействию коррупции при главе города Перми планируется провести мониторинг административных регламентов на предмет выявления административных барьеров и коррупционных рисков, – отметила руководитель аппарата администрации Перми Елена Анисимова.



Сейчас функциональные и территориальные органы администрации города оказывают 49 муниципальных услуг, 43 из которых доступны в МФЦ.