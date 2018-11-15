В Перми появится каток «Ледовый миг»

16:55 | 21.11.2018

На площади у памятника «МиГ на взлете» появится каток под названием «Ледовый миг». Он начнет работу в конце декабря.



Каток площадью 1300 кв. м будет огорожен ледовыми скульптурами с художественной подсветкой и ледовыми бортами со светодиодным освещением. В теплом помещении перед входной зоной разместятся прокат и заточка коньков, камера хранения и зона для переодевания. Со своими коньками вход будет бесплатным.



Предполагается, что каток будет залит до 30 декабря.