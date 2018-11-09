Муниципалы обсудили бюджет Пермского края и развитие туризма

16:59 | 13.11.2018

Состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края под руководством председателя Законодательного собрания Валерия Сухих.



Спикеры земских собраний и городских дум Прикамья обсудили проект бюджета Пермского края на трехлетний период. Об основных принципах формирования и параметрах законопроекта доложила министр финансов Елена Чугарина. По ее словам, сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Пермского края во многом зависит от формирования единых подходов органов власти всех уровней по направлениям реализации бюджетной политики.



Председатель Законодательного собрания Валерий Александрович Сухих подчеркнул, что сегодня состоялось одно из важнейших в этом году заседаний Совета представительных органов. «Главный финансовый документ региона с коллегами обсудили в трех плоскостях: на уровне исполнительной, законодательной и муниципальной власти. Такой подход возможен именно на площадке Совета, где в открытом диалоге обсуждаются актуальные темы развития региона», – отметил спикер краевого парламента.



Бюджет предполагает выполнение всех социальных обязательств, которые власть взяла на себя. В ходе обсуждения председатели земских собраний и городских дум рассмотрели систему приоритетов бюджетной политики Прикамья, сопоставили заложенные финансовые параметры с ожиданиями, которые формируются у жителей края. Председатель Земского собрания Чернушинского района Сергей Крылов подчеркнул: «Для наших территорий важно не только софинансирование и выполнение государственных программ, но и привлечение дополнительных средств из краевого бюджета для реализации проектов инициативного бюджетирования, ТОСов и других инициатив населения».



Также члены Совета рассмотрели вопрос о развитии туризма в Прикамье. На заседании были обозначены векторы дальнейшего развития отрасли. Председатель Земского собрания Кунгурского района Сергей Крохалев, отмечая развитие туристического потенциала в Прикамье, акцентировал внимание на агротуризме: «В нашем регионе есть все для развития агротуризма: прекрасная природа, реки и водные ресурсы, фермерские хозяйства, возможность привлечения сельских жителей. Очень важно сейчас создать туристическую инфраструктуру для развития этого направления».



Кроме того, на Совете были подведены итоги заседаний постоянных комиссий Совета, где обсуждались вопросы об опыте местного самоуправления по охране окружающей среды, закрепления медицинских и педагогических кадров, в том числе в сельской местности.