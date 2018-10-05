Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


00:11 | 9.10.2018

Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019-2021 годы станут бездефицитными

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина представила проект бюджета Пермского края на 2019-2021 годы на заседании общественного совета ведомства. В обсуждении приняли участие представители бизнеса, науки и общественных объединений региона.

Важная часть краевого бюджета – межбюджетная политика. По итогам 2018 года задолженность местных бюджетов перед банками прогнозируется в размере 353,6 млн рублей, что на 22% больше, чем в 2017 году. Обязательства по выплатам кредитов сковывают местные бюджеты. Задача краевых властей – обеспечить бездефицитность бюджетов районов, городов и сел. Это устранит необходимость займов, и средства, которые высвободятся от уплаты процентов по коммерческим кредитам, пойдут на муниципальные нужды.

По информации министра, на финансовую поддержку муниципалитетов проектом бюджета на 2019 год предусмотрено 18,5 млрд рублей – это 15% от общего объема расходной части бюджета. По сравнению с 2016 годом объем финансовой поддержки муниципалитетов увеличен почти в 1,5 раза. Почти половина средств – 9 млрд рублей – предусмотрено на субсидирование муниципальных проектов. В качестве дотаций в местные бюджеты будет направлено 8,7 млрд рублей. В качестве иных межбюджетных трансфертов будут использованы 737 млн рублей.

С 2018 года часть дотации муниципальным образованиям предоставляется на условиях стимулирования. На такую поддержку могут рассчитывать районы и городские округа, достигшие роста налоговых доходов. В 2019 году – это 31 территория. Из них три (Александровский, Верещагинский муниципальные районы и ЗАТО Звездный) получат такую дотацию впервые. Общий объем стимулирующих дотаций составит 404 миллиона рублей (+6,6% относительно 2018 года).

С 2019 года в Пермском крае расширятся полномочия глав районов. В частности, органам местного самоуправления передан фонд финансовой поддержки поселений на выравнивание их бюджетной обеспеченности. Его объем на 2019 год предусмотрен в размере 273 млн рублей. Ранее эти средства распределялись напрямую с регионального уровня по подушевому принципу по 285 из 289 поселений.

200 миллионов рублей предполагается направить на стимулирование объединения территорий с целью повышения эффективности управления ресурсами, находящимися в распоряжении органов местного самоуправления. Продолжится софинансирование муниципальных полномочий и компенсации выпадающих доходов местных бюджетов.

Проект бюджета предусматривает продолжение софинансирования муниципальных проектов, в частности, ремонт и строительство дорог, объектов здравоохранения, образования и спорта, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда.

Со своей стороны, органы местного самоуправления должны повысить эффективность использования финансовых ресурсов и максимально сократить количество кредитов в коммерческих структурах. Для этого в 2018 году краевой минфин готов предоставить бюджетные кредиты по ставке 0,1%.

Получая финансовую поддержку, муниципалитеты должны принять на себя обязательства по формированию бездефицитных бюджетов, а также обеспечить возврат бюджетных кредитов до 2021 года. Иными словами, за счет краевого бюджета будут погашены все имеющиеся долги перед банками, задача муниципалитетов – не приобрести новых. Министр финансов обозначила позицию власти: «Наращивание финансовой поддержки, а также оздоровление финансового состояния позволит сформировать сбалансированные местные бюджеты без привлечения заемных средств в коммерческих банках».

Выдача бюджетных кредитов начнется уже в конце октября. Для реализации этой программы на сентябрьском заседании Законодательного собрания по инициативе губернатора в бюджете были предусмотрены дополнительные 100 млн рублей. Теперь объем бюджетных средств на выдачу кредитов муниципальным образованиям составляет 300 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

00:11 | 9.10.2018
Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019-2021 годы станут бездефицитными

08.10.2018

23:57 | 8.10.2018
Минздрав уточняет: взрыв на заводе в Перми унес жизни двух человек

20:30 | 8.10.2018
В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице Уктусской

20:18 | 8.10.2018
В Екатеринбурге в сквере Попова появится светодиодный фонтан

19:49 | 8.10.2018
В Первоуральске задержали подозреваемого в убийстве двух человек

19:37 | 8.10.2018
В Нижнем Тагиле на территории гимназии избили 15-летнего мальчика

19:23 | 8.10.2018
В Прикамье открылся бесплатный кабинет диагностики болезни Альцгеймера

19:03 | 8.10.2018
В среду глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прямую линию по вопросам отопления

18:56 | 8.10.2018
Три человека погибли в результате взрыва на пермском предприятии

18:27 | 8.10.2018
В Перми на Мира высадили луковицы тюльпанов

17:49 | 8.10.2018
Среднеуральская птицефабрика проиграла суд Департаменту ветеринарии и теперь ждет реванша

17:46 | 8.10.2018
Свердловские общественники отметили увеличение «просрочки» на полках супермаркетов

17:34 | 8.10.2018
В результате взрыва на Пермском пороховом заводе погиб рабочий, ещё двое получили серьёзные травмы

17:25 | 8.10.2018
Мэрия Екатеринбурга: в Чкаловском районе ликвидировано 11 несанкционированных свалок

17:14 | 8.10.2018
В Зауралье наркокурьеру из Таджикистана грозит 20 лет тюрьмы

17:10 | 8.10.2018
Пермяков просят помочь в сборе средств реабилитации

16:56 | 8.10.2018
В Перми повторно рассмотрят концепцию комплексного благоустройства Компроса

16:55 | 8.10.2018
Моор и Шумков договорились о развитии сотрудничества двух регионов

16:45 | 8.10.2018
Развитием малого и среднего предпринимательства в Пермском крае займется вновь созданная корпорация

16:40 | 8.10.2018
На Урале окружной военный суд рассмотрит апелляцию на приговор по делу о вымогательстве взятки с военнослужащих

16:38 | 8.10.2018
В девяти банковских отделениях Екатеринбурга можно сдать биометрические данные

16:11 | 8.10.2018
Пилоты «УГМК Моторспорт» взяли золото в гонках ретроавтомобилей

16:04 | 8.10.2018
В Челябинске устранят недочёты дорожного покрытия

15:56 | 8.10.2018
Раскрыто убийство женщины в центре Екатеринбурга

15:45 | 8.10.2018
В Кургане свидетель обвинения по делу Ильясова получил срок за взяточничество

15:34 | 8.10.2018
На границе Пермского края и Свердловской области потерялся 12-летний мальчик

15:25 | 8.10.2018
Мэрия Екатеринбурга в борьбе за землю во дворе здания УФСБ обратилась в Верховный суд

15:12 | 8.10.2018
Улица Васильева в Перми прошла приемку

14:59 | 8.10.2018
Двух екатеринбуржцев будут судить за разбойные нападения на водителей грузовиков

14:48 | 8.10.2018
«Т Плюс» подготовила к зиме более 165 км тепловых сетей в Кировском районе Перми

14:30 | 8.10.2018
Расширен перечень дольщиков ЖК «Кольцовский дворик» для обмена жилья

14:05 | 8.10.2018
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:01 | 8.10.2018
В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись самолёты авиакомпаний «Икар» и «Уральские авиалинии»

13:46 | 8.10.2018
В уральской столице пройдут Дни Эрмитажа

13:32 | 8.10.2018
В Пермском крае обучат тьюторов для работы с пожилыми людьми по компьютерной грамотности

13:23 | 8.10.2018
По факту поджога храма на Ганиной Яме возбуждено уголовное дело

13:05 | 8.10.2018
В Историческом парке Перми отметят 140-летие уральской железной дороги

13:00 | 8.10.2018
Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель отмечает 81-летие

12:55 | 8.10.2018
В Прикамье проходит акция для пожилого населения «Здоровье прежде всего»

12:28 | 8.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 октября 2018 года

12:25 | 8.10.2018
В Перми принята после ремонта улица Петропавловская

12:20 | 8.10.2018
В Перми завершено восстановление дома по улице Свиязева после взрыва газа

12:12 | 8.10.2018
Неделя в Перми будет холодной

12:01 | 8.10.2018
В екатеринбургской колонии появилось кафе для осужденных

11:46 | 8.10.2018
Студентка УрФУ предложила собирать в университете пластик и делать из него скамейки

11:33 | 8.10.2018
Врио губернатора Зауралья отправился на переговоры в Тюмень

11:30 | 8.10.2018
В Кургане осудили члена уральской ОПГ, которая занималась мошенничеством с материнским капиталом

11:29 | 8.10.2018
Для директора компании-застройщика ЖК «Кольцовский» запросили восемь лет лишения свободы

11:09 | 8.10.2018
В Свердловской области тепло пришло в 99,95 % жилых домов

10:59 | 8.10.2018
Шумков отправил в отставку правительство Курганской области


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 