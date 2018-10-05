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00:11 | 9.10.2018
Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019-2021 годы станут бездефицитными
Важная часть краевого бюджета – межбюджетная политика. По итогам 2018 года задолженность местных бюджетов перед банками прогнозируется в размере 353,6 млн рублей, что на 22% больше, чем в 2017 году. Обязательства по выплатам кредитов сковывают местные бюджеты. Задача краевых властей – обеспечить бездефицитность бюджетов районов, городов и сел. Это устранит необходимость займов, и средства, которые высвободятся от уплаты процентов по коммерческим кредитам, пойдут на муниципальные нужды.
По информации министра, на финансовую поддержку муниципалитетов проектом бюджета на 2019 год предусмотрено 18,5 млрд рублей – это 15% от общего объема расходной части бюджета. По сравнению с 2016 годом объем финансовой поддержки муниципалитетов увеличен почти в 1,5 раза. Почти половина средств – 9 млрд рублей – предусмотрено на субсидирование муниципальных проектов. В качестве дотаций в местные бюджеты будет направлено 8,7 млрд рублей. В качестве иных межбюджетных трансфертов будут использованы 737 млн рублей.
С 2018 года часть дотации муниципальным образованиям предоставляется на условиях стимулирования. На такую поддержку могут рассчитывать районы и городские округа, достигшие роста налоговых доходов. В 2019 году – это 31 территория. Из них три (Александровский, Верещагинский муниципальные районы и ЗАТО Звездный) получат такую дотацию впервые. Общий объем стимулирующих дотаций составит 404 миллиона рублей (+6,6% относительно 2018 года).
С 2019 года в Пермском крае расширятся полномочия глав районов. В частности, органам местного самоуправления передан фонд финансовой поддержки поселений на выравнивание их бюджетной обеспеченности. Его объем на 2019 год предусмотрен в размере 273 млн рублей. Ранее эти средства распределялись напрямую с регионального уровня по подушевому принципу по 285 из 289 поселений.
200 миллионов рублей предполагается направить на стимулирование объединения территорий с целью повышения эффективности управления ресурсами, находящимися в распоряжении органов местного самоуправления. Продолжится софинансирование муниципальных полномочий и компенсации выпадающих доходов местных бюджетов.
Проект бюджета предусматривает продолжение софинансирования муниципальных проектов, в частности, ремонт и строительство дорог, объектов здравоохранения, образования и спорта, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда.
Со своей стороны, органы местного самоуправления должны повысить эффективность использования финансовых ресурсов и максимально сократить количество кредитов в коммерческих структурах. Для этого в 2018 году краевой минфин готов предоставить бюджетные кредиты по ставке 0,1%.
Получая финансовую поддержку, муниципалитеты должны принять на себя обязательства по формированию бездефицитных бюджетов, а также обеспечить возврат бюджетных кредитов до 2021 года. Иными словами, за счет краевого бюджета будут погашены все имеющиеся долги перед банками, задача муниципалитетов – не приобрести новых. Министр финансов обозначила позицию власти: «Наращивание финансовой поддержки, а также оздоровление финансового состояния позволит сформировать сбалансированные местные бюджеты без привлечения заемных средств в коммерческих банках».
Выдача бюджетных кредитов начнется уже в конце октября. Для реализации этой программы на сентябрьском заседании Законодательного собрания по инициативе губернатора в бюджете были предусмотрены дополнительные 100 млн рублей. Теперь объем бюджетных средств на выдачу кредитов муниципальным образованиям составляет 300 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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