Минздрав уточняет: взрыв на заводе в Перми унес жизни двух человек

23:57 | 8.10.2018

Как сообщает минздрав Пермского края, в министерство была передана недостоверная информация о гибели третьего пострадавшего. По этому факту назначена служебная проверка.



Изначально пострадали три человека, из них один погиб на месте до приезда скорой, один скончался в больнице. Сейчас врачи борются за жизнь третьего пострадавшего.



Кроме того, по уточненным данным, еще один пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение.