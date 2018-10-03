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Пермь: новости дня


18:50 | 5.10.2018

Более 85 миллионов отсудили в этом году у пермских земельных должников

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, с 1 января по 30 сентября 2018 года в судах различных инстанций в пользу ведомства вынесены решения по 427 искам на общую сумму 85,8 млн рублей. Из них 72,4 млн рублей составили долги за аренду земельных участков и 13,4 млн рублей — пени.

В ведомстве считают, что такого результата удалось достичь благодаря ужесточению мер по отношению к должникам. Начиная с 2018 года претензию получает каждый землепользователь, который хотя бы на день пропустил установленный срок оплаты. Если пользователь отказывается платить, задолженность взыскивают в судебном порядке.

По данным на 30 сентября 2018 года, департаментом было подано 837 исковых заявлений к земельным должникам на общую сумму 121,5 млн рублей; по части исков вынесены решения, по части рассмотрение еще продолжается. Как отмечают в ведомстве, многие землепользователи гасят свою задолженность еще до начала судебных разбирательств. О наличии образовавшегося долга можно узнать сразу несколькими способами. Самый простой — при помощи Личного кабинета землепользователя на публичном портале ИСОГД города Перми isogd.gorodperm.ru. Также информацию о задолженности можно узнать на сайте администрации Перми в разделе «Земельные платежи» (gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/arenda_zemlja) и при помощи СМС-оповещения.

— Мы создали максимально простые и удобные условия для совершения платежей: от автоматического телефонного оповещения до работы в личном кабинете. Поэтому отсутствие оплаты расценивается как нежелание арендаторов и пользователей платить за свои земельные участки. С такими землепользователями у нас разговор короткий — претензия и иск в суд. Этот подход мы намерены практиковать и в дальнейшем, — отмечает Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.

© «Вечерние Ведомости»

 


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