В Перми стартовала реконструкция детско-юношеского центра им. Василия Соломина

19:57 | 3.10.2018

Это одно из старейших зданий в городе.



Детско-юношеский центр им. Соломина ведет свою историю с 29 октября 1992 года. Он назван в честь нашего земляка и спортсмена мирового уровня – Василия Анатольевича Соломина. Здесь проводились не только занятия для ребят, но и районные праздники, конкурсы, фестивали, творческие встречи. Здание было построено в 1917 году.



Ремонт на объекте подрядчик начал в августе этого года. Сегодня здесь ведутся демонтажные и земляные работы, усиление фундаментов, устройство железобетонных перекрытий.



После реконструкции в здание вернутся образцовые танцевальные коллективы и коллективы народных инструментов. На первом этаже планируется разместить спортивный сектор, а третий этаж будет оформлен как атриумное пространство: здесь появится интерактивная библиотека и зрительский зал на 400 человек. В отремонтированном корпусе будет развиваться и техническое творчество – здесь будут проводить занятия по робототехнике и моделированию.



Завершить работы подрядчик должен будет к следующему учебному году.