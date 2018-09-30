Пермская гимназия № 2 расширяет круг партнеров в Китае

19:51 | 3.10.2018

В сентябре в рамках визита в Китай между пермской гимназией № 2 и образовательными учреждениями КНР подписан ряд соглашений о сотрудничестве.



В городе Циндао директор гимназии № 2 Людмила Суханова посетила Китайский нефтяной университет, с которым в 2015 году был подписан меморандум о сотрудничестве. По итогам переговоров было достигнуто соглашение об открытии в гимназии представительского центра университета.



Это будет первый представительский центр вуза в России, его главной задачей станет информирование школьников Пермского края и соседних регионов о возможностях получения образования в Китае по нефтяным специальностям. Важно, что открытие представительства позволит гимназии получить квоту на бесплатное обучение своих выпускников.



— Россия для нас — один из важнейших партнеров в работе по рекрутингу студентов. С учетом наших партнерских отношений с 2015 года, мы приняли решение открыть первое представительство именно в Перми, — рассказал директор института международного образования Китайского нефтяного университета Луань Фэнци.



По договоренности сторон официальное открытие представительства запланировано в июне следующего года.



Кроме этого, в феврале состоятся первые совместные мероприятия с Наньчанской школой иностранных языков — ведущим лингвистическим учреждением средней ступени в провинции Цзянси. С 25 по 27 сентября в городе Наньчан прошли Дни Пермского края. Они стали датой установления официальных отношений между гимназией № 2 и Наньчанской школой иностранных языков.



— Мы уже три года сотрудничали с данной школой, и подписание соглашения о партнерских отношениях было логичным шагом, — поясняет директор гимназии Людмила Суханова. — Теперь наши гимназисты среднего звена будут иметь возможность плотнее общаться со своими сверстниками, ведь раньше среди наших партнеров в Китае были только старшая и младшая школы.



В рамках визита в Китай директор гимназии также посетила школы-партнеры в городе Циндао — старшую школу № 2 и младшую школу «Тхайханшаньлу». С партнерами намечены планы совместной работы на ближайшее время.