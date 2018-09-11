Житель Прикамья потратил деньги коллеги на ставки

15:17 | 13.09.2018

Фото: rushbet.ru

Сотрудниками отделения МВД России по Гайнскому району задержан ранее судимый 32-летний житель Перми, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



В дежурную часть территориального отдела внутренних дел поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о хищении денежных средств с банковской карты. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Они опросили потерпевшего.



В ходе оперативно-следственных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина пригласил к себе в гости коллегу. Покидая квартиру после совместного распития спиртных напитков, гость оставил два сотовых телефона. Злоумышленник, обнаружив, что на одном из них имеется приложение мобильного банка, в течение месяца переводил на свою карту денежные средства.



Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Он пояснил, что денежные средства тратил на ставки по футболу и теннису. Ущерб составил 22 000 рублей.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.