Молодежный парламент Пермского края предлагает помочь молодым семьям с ипотекой

14:46 | 13.09.2018

Фото: zsperm.ru

На заседании сегодня, 13 сентября, члены Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края рассмотрят повестку осенней сессии. Среди вопросов в том числе инициативы самой молодежи, рассказали в ЗС Пермского края.



В сентябре члены Молодежного парламента Пермского края внесли на рассмотрение проект решения об изменении федерального закона. Предлагаемые изменения касаются предоставления имущественного налогового вычета на уплату первоначального взноса по договору ипотечного кредитования. Инициатива направлена на поддержку молодых людей, которые планируют приобрести жилье.



Молодые парламентарии предложили изменения в федеральный закон, который направлен на повышение доступности жилья для российской молодежи. Улучшить жилищные условия, по мнению авторов законопроекта, возможно через получение имущественного вычета при оформлении документов на приобретение жилого помещения. Указанный вычет может быть направлен гражданами России в возрасте до 35 лет на уплату первоначального взноса по ипотеке. По оценке разработчиков законопроекта, принятие подобного документа позволит обеспечить жильем в первую очередь молодые семьи с детьми.



Законопроект отправлен на всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива», организованный Государственной Думой РФ и Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Цель конкурса — привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности. По словам разработчиков инициативы, они также намерены предложить рассмотреть проект документа на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.