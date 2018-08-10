В Перми устраняют аварию на газопроводе

17:25 | 13.08.2018

В пятницу, 10 августа, произошла аварийная ситуация на частном газопроводе в микрорайонах ИВА-1 и ИВА Спортивная. Под отключение попало 5 многоквартирных и 289 частных домов.



Администрация Мотовилихинского района провела совещание с участием прокуратуры, а также АО «Газпром газораспределение Пермь», подрядной организации, выполняющей земляные работы, и представителей ТСЖ, на котором решался вопрос о принятии мер по устранению аварийной ситуации.



В результате было принято решение силами АО «Газпром газораспределение Пермь» организовать демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, смонтировать новый участок газопровода и произвести пуск газа. Работы начались днем 13 августа.



Повторный пуск газа в многоквартирные и индивидуальные жилые дома будет возможен после выполнения этих мероприятий.



О сроках окончания работ пока не сообщается.