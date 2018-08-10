Неделя в Перми будет нежаркой

12:24 | 13.08.2018

Сейчас в столице Прикамья 23 градуса, переменная облачность. Сегодня, 13 августа, в Перми ожидается до 27 °C.



Завтра будет пасмурно, столбик термометра покажет 22 °C. В среду, 15 августа, ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 23 °C. В четверг будет 23 °C и дождь. В пятницу похолодает до 20 °C, возможны грозы. В выходные, по предварительным прогнозам, будет холоднее — около 15 °C.