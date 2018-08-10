Из Перми можно будет улететь в Тбилиси

11:09 | 13.08.2018

Началась продажа билетов на новый регулярный рейс Пермь - Тбилиси. Авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы в прямом и обратном направлении трижды в неделю, начиная с 29 октября.



Рейс в Тбилиси появится в Перми впервые. Он станет вторым направлением в Грузию – с мая из Перми можно улететь в Батуми.