Завтра Пермь примет матч высшей лиги по регби

17:47 | 13.07.2018

Матч состоится 14 июля в 17.00 на стадионе «Динамо» (улица Краснова, 1). Вход для зрителей бесплатный.



Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, сразятся регбийные клубы «Витязь» (Пермь) и клуб «Зеленоград». На матче зрителей ожидают розыгрыши призов и подарков, конкурсы. Сам матч состоит из двух таймов по 40 минут. Команда «Витязь» приглашает пермяков поддержать их.