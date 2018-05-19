В Прикамье приняли Концепцию цифровизации региона

18:48 | 21.05.2018

В рамках стратегической сессии «Концепция развития цифровой экономики Пермского края» состоялось обсуждение концепции цифровизации региона. Эксперты по разным направлениям (умный город, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровая трансформация госсектора, цифровая трансформация производства, стратегия и создание условий для цифровой трансформации региона) обсудили важные шаги в рамках общего перехода на «цифру».



Участие в работе экспертного сообщества принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Подводя итоги работы, глава региона отметил, что цифровая трансформация экономики региона позволит сделать жизнь жителей края лучше. «Мы живем в быстро изменяющемся мире, а цифровизация - это то, что позволяет быстро адаптироваться к этим изменениям и улучшать качество жизни людей, - подчеркнул губернатор. - Сегодня мы обсудили концепцию, которая была подготовлена рабочими группами. Мы ее возьмем за основу и приступим к реализации проектов».



При этом, по словам Максима Решетникова, важнейшее направление в цифровизации – образование. Поскольку именно благодаря высокому уровню IT-специалистов - выпускников местных вузов и привлеченных IT-специалистов - в регионе развиты информационные технологии. Глава Прикамья считает, что важно продолжать увеличивать качество подготовки специалистов.



Рабочая группа, обсуждавшая направление образования, вывела несколько важных составляющих цифровизации региона. В частности, эксперты говорили о необходимости увеличения количества студентов профильных специальностей (IT, биотехнология и по другим смежным направлениям). Также эксперты отмечали важность создания альянсов с ведущими IT-университетами страны и мира, привлечения кадров из других регионов и стран, увеличения популярности информационных технологий.



Резюмируя итоги очередной ИТ-сессии, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев отметил, что цифровизация экономики – это исторический шанс Перми для ускоренного развития. «Цифровая экономика - это не просто «удобно жить», не просто «повысить качество медицины», облегчить взаимодействие с властью. Цифровая экономика – это шанс изменить жизнь Прикамья», - заявил Андрей Кузяев.



Напомним, ИТ-сессия организована правительством Пермского края совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг».