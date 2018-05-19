Команда Пермского края стала победителем «Туриады-2018»

12:38 | 21.05.2018

19 мая состоялось награждение победителей и призеров окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада». Мероприятие в шестой раз проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».



На главный турнир спортсменов Приволжского округа, посвятивших себя туристским видам спорта, съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО.



Под флагом Пермского края выступали 33 спортсмена от 17 до 22 лет из Нытвенского, Чайковского, Краснокамского, Верещагинского и Пермского районов. В сборную края вошли победители региональных спортивно-туристских слетов и соревнований, студенты, выбравшие профессии, связанные с туризмом, спортсмены и тренеры по спортивному туризму.



Пермяки на протяжении всех конкурсных испытаний, а они проходили с 16 по 19 мая, добивались стабильно высоких результатов, что позволило в итоговом командном зачете стать лучшими и взойти на высшую ступень пьедестала.



2-е место заняла сборная Саратовской области, 3-е место — у команды Башкортостана.



Победные кубки и медали вручали в ходе церемонии закрытия спортивно-туристского лагеря «Туриада-2018» заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича Игорь Паньшин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.



Выступая перед ребятами, заместитель полпреда Игорь Паньшин отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»: «Количество мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников выросло за период реализации проекта более чем в 3 раза. Главный показатель — это общий рост числа занимающихся спортивным туризмом в округе. Оно выросло с 79 до 91 тысячи человек, т. е. на 14 %. Это значит, что 12 тысяч молодых ребят и девушек впервые выбрали для себя этот увлекательный и полезный вид спорта и досуга».



«Пришли к нам и большие всероссийские успехи. Спортивные результаты, показанные спортсменами-туристами из Приволжья на уровне чемпионатов России в текущем сезоне, — лучшие за всю историю. Наши приволжские спортсмены стали сильнейшими в командном зачете на чемпионатах России по спортивному туризму на дистанциях пешеходных, лыжных и водных. Это яркий показатель высокого уровня, на который вышел спортивный туризм в нашем округе», — подчеркнул заместитель полномочного представителя.



В рамках программы лагеря состоялось и первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Призовые места в данном испытании распределились следующим образом: 3-е место заняла команда Республики Марий Эл, 2-е место — сборная Пермского края, 1-е место — команда Республики Татарстан.



Данные соревнования включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: велосипедные (индивидуальное и командное первенство), водные (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходные дистанции. Кроме этого, 27 спортсменов в ходе «Туриады» выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.



В культурно-познавательную программу вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.



Победители и призеры «Туриады-2018» примут участие в крупнейших всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.