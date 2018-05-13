«Ночь в университете» предложит пермякам 85 площадок

12:08 | 15.05.2018

Коты, ЗАГС, фехтование и регби — в кампусе Пермского университета развернут фестивальный городок на 85 площадок. 18 мая в ПГНИУ пройдет масштабный фестиваль «Ночь в университете».



В эту «Ночь» в кампусе пройдут открытые тренировки регбийного клуба, «школы» по фехтованию, акройоге, танцевальные мастер-классы от фламенко до современной хореографии, квартирник на траве, научные дискуссии, тренинги по саморазвитию, лекция о комиксах и многое другое — игры, танцы, музыкальные выступления. В течение вечера гости смогут «пожениться» в импровизированном ЗАГСе, провести время с котами на площадке «Пушистая ночь» и попрактиковаться в разговорном английском.



«Главная идея фестиваля в этом году — «Заяви о себе». «Ночь в университете — 2018» открыта для каждого, кто хочет проявить себя в творчестве, спорте, науке или общественной деятельности, рассказать о своем проекте или просто ярко провести время в приятной компании», — рассказала координатор фестиваля Арина Сюккя.



Сердцем фестиваля станет сцена на университетской площади, на которой выступят пермские музыканты и творческие коллективы: группы El Capitan, Red Ties, ValieDollz BrassCore Band, «бродячий цирк» Lumiere и другие. В фестивальном городке, который расположится на территории всего кампуса, на улицах и в учебных корпусах, развернут фуд-зону, площадки для детей, а на траве у главной сцены традиционно устроят пикник.



В этот же вечер, накануне всемирной акции, пройдет «Ночь музеев». Пермский университет распахнет двери музеев и Ботанического сада. Все желающие смогут бесплатно посмотреть на экспозиции минералогического музея, музеев истории, юстиции, позвоночных и беспозвоночных, археологии и палеонтологии.



Программа «Ночи музеев» этого года посвящена 150-летию со дня рождения Константина Покровского — первого ректора университета, астронома, автора «Звездного атласа». Специальным гостем станет фестиваль «Гагарин.doc» в Перми, объединяющий фильмы о современном искусстве и науке. Одновременно на трех площадках университета с 17:00 до 22:00 пройдет серия показов с дискуссиями детской, студенческой, конкурсной и арт-программы кинофестиваля.



«Ночь в университете — 2018» пройдет 18 мая с 17:00 до 22:30 в кампусе Пермского университета.