Онкобольные дети Прикамья смогут продолжить обучение, находясь на лечении

17:34 | 25.03.2018

12 апреля состоится открытие инновационного учебного класса в детском онкогематологическом центре пермской краевой детской клинической больницы в рамках федерального проекта «УчимЗнаем». В регионе проект реализуется при поддержке министерства образования и науки Пермского края.



Как сообщают в министерстве, учебный класс оснащен современным компьютерным оборудованием, которое позволяет использовать технологии интерактивного и дистанционного обучения и применять в образовательном процессе индивидуальный подход с учетом состояния здоровья каждого ребенка. Новые технологии позволят ребенку, находящемуся в больнице, успешно двигаться по программе обучения, выходить на связь с учителем в случае ограничения доступа к нему по состоянию здоровья, работать в группе с одноклассниками посредством видеоконференции и удаленно выполнять задания.



Обучение детей организовано и осуществляется школой-оператором — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132» г. Перми. Как отметила директор школы № 132 Лариса Рябова, открытие класса дает новые возможности детям, проходящим курс реабилитации или лечения: «С помощью современных технологий дети смогут продолжать полноценное школьное обучение, не отставая от сверстников».



Отметим, проект «УчимЗнаем» появился в начале 2014 года с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений. Организаторами проекта выступают Департамент образования города Москвы, школа № 109 г. Москвы, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Российская детская клиническая больница. Проект реализуется в 12 регионах страны, в том числе в Пермском крае.