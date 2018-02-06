Определены победители Startup Tour в Перми

21:38 | 7.02.2018

Жюри в рамках крупнейшего в России события для технологических предпринимателей и инноваторов Open Innovations Startup Tour в Перми назвало трех победителей конкурса проектов.



На Open Innovations Startup Tour были отобраны восемь проектов, рекомендованных для участия в финальном отборе по программе «Старт» Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village. Ими стали разработчик базовых программно-аппаратных средств для диагностики сердечно-сосудистой системы Ольга Коршунова; Сергей Малинин с проектом ВИЗОМ; Евгений Чернышев, представивший «Физиотерапевтическое устройство Чернышева»; Леонид Мыльников, разработавший программный продукт Savvy Data Analyzer; Дмитрий Ли с системой интерактивного облачного управления цифровыми медиаэкранами; Светлана Перминова, разработавшая устройства и софт для «умного» жилого комплекса; Александр Николаев, представивший шахтную вентиляционную перемычку; Сергей Суханцев с системой управления качеством EasyQ.



Лучшие проекты были определены в трех направлениях: IT, биомедицина и промышленные технологии.



Специальным призом был отмечен проект устройства для скоростной 3D-печати металлами, керамикой и другими материалами. Автор проекта Евгений Матвеев получил 300 тысяч рублей от генерального партнера мероприятия в Перми АО «ЭР-Телеком Холдинг».



Также жюри назвало победителя специального детского трека, который впервые проходит в рамках Стартап-тура. Лучшим проектом признана идея домашних роботов-помощников, которую защитил первоклассник Ростислав Повышев. Юный изобретатель также получил шанс побывать на Startup Village.



Директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман отметил высокую заинтересованность пермских конкурсантов: «Конкурс по индустриальному треку прошел очень хорошо — здесь много хороших проектов. Есть несколько с уже наметившимися бизнес-моделями. Можно сказать, что их технологические решения выглядят конкурентоспособными на российском рынке».



Деловая программа во второй день тура включала в себя пленарное заседание, которое было посвящено реализации программы «Цифровая экономика» в Пермском крае. Участники обсуждения пришли к выводу, что «цифра» сегодня является приоритетной отраслью, которая может обеспечить рост экономики как российских регионов, так и страны в целом.



«Программа рассчитана до 2024 года, и понятно, что это базовый документ, который задает лишь основные направления. Но пока программа носит теоретический характер, нам всем необходимо задуматься о том, как мы будем ее разрабатывать и каким образом ее разработка повлияет на развитие промышленного производства в Пермском крае», — отметила генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.



Как отметили на заседании представители регионального правительства, в рамках программы по развитию цифровой экономики региона в ближайшие годы здесь может быть создан центр поддержки IT-предприятий. Он будет рассказывать технологическим предпринимателям о мерах поддержки по принципу одного окна. Также продолжится работа по формированию центров компетенции IT-индустрии.



«Меры государственной поддержки являются не менее важным направлением работы в рамках развития цифровой экономики. Сейчас сформирован пакет мер на краевом и федеральном уровне, которыми могут воспользоваться IT-компании, — подчеркнул советник губернатора Пермского края Павел Шевыров. — Также сегодня должны быть внесены правки в закон по индустриальным паркам, открывающие дополнительные льготы по имуществу и налогу на прибыль для технопарков. Принятие этого закона Законодательным собранием Пермского края позволит создавать парки высоких технологий, инфраструктуру и условия, которые будут не только удерживать компании в регионе, но и привлекать на площадку представителей соседних субъектов Федерации».



Open Innovations Startup Tour в этом году посетит 11 городов от Перми до Краснодара. Следующим городом, где пройдет знакомство с перспективными разработками, станет Красноярск.