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Рубрика: Новости дня


15:14 | 15.01.2018

Герой России высказался по поводу предстоящих выборов президента

Советник ректора УрГЭУ Герой России Сергей Воронин призвал горожан обязательно принять участие в выборах президента страны 18 марта 2018 года, чтобы вложить свою лепту в развитие страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Важность предстоящих выборов безусловна и очевидна, — подчеркнул полковник запаса Сергей Воронин. — Человек идет выбирать свою судьбу на ближайшие шесть лет, а вместе с этим и судьбу государства. От его выбора зависит дальнейший курс развития страны: наша экономика будет либо стагнировать, либо расти. Поэтому я призываю всех в обязательном порядке посетить выборы и отдать свой голос. Выбор — это индивидуально, но прийти обязательно надо!»

Фото: en.usue.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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