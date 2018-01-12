Герой России высказался по поводу предстоящих выборов президента

15:14 | 15.01.2018

Советник ректора УрГЭУ Герой России Сергей Воронин призвал горожан обязательно принять участие в выборах президента страны 18 марта 2018 года, чтобы вложить свою лепту в развитие страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



«Важность предстоящих выборов безусловна и очевидна, — подчеркнул полковник запаса Сергей Воронин. — Человек идет выбирать свою судьбу на ближайшие шесть лет, а вместе с этим и судьбу государства. От его выбора зависит дальнейший курс развития страны: наша экономика будет либо стагнировать, либо расти. Поэтому я призываю всех в обязательном порядке посетить выборы и отдать свой голос. Выбор — это индивидуально, но прийти обязательно надо!»



Фото: en.usue.ru