Руководство свердловского Роспотребнадзора задержали прямо во время корпоратива. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

12:45 | 29.12.2017

Накануне оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кировского района УВД Екатеринбурга при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали руководство свердловского управления Роспотребнадзора. Это произошло прямо во время новогоднего корпоратива, который проходил в здании ведомства на Мичурина, 91.



Как стало известно veved.ru от источников в правоохранительных органах, силовики получили информацию о причастности заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ильи Власова к эпизодам деятельности, в которой формально усматриваются признаки злоупотребления либо превышения должностных полномочий. По неподтвержденной информации, из корыстных побуждений. В период проведения спецоперации Илья Власов был выпивший.



Основанием для проведения оперативных мероприятий стали административные дела, возбужденные сотрудниками Роспотребнадзора в отношении юридических лиц и предпринимателей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».