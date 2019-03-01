Кольцово запускает рейсы в Архангельск и Саранск

11:19 | 27.03.2019

фото: avto.goodfon.ru

В международном екатеринбургском аэропорту Кольцово появятся новые маршруты. С 1 апреля начнутся рейсы в Архангельск, с 4 апреля – в Саранск. Перевозить пассажиров будет авиакомпания «РусЛайн».



«Прямым рейсом в Саранск можно будет улететь по четвергам и субботам, вылет из Екатеринбурга - в 19.20. Рейсы в Архангельск будут совершаться трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, вылет в 7.50. Рейс выполняется с промежуточной посадкой в Нарьян-Маре», - рассказали в пресс-службе Кольцово.



Кроме того, с 31 марта увеличится число рейсов в Казань. Полеты в столицу Татарстана будут выполняться шесть раз в неделю.