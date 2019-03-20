С бизнесмена-застройщика Александра Фрибуса требуют более 600 миллионов рублей, угрожая банкротством

15:45 | 25.03.2019

Свердловский бизнесмен, застройщик Александр Фрибус рискует стать банкротом. Компания «Атомстройкомплекс-промышленность» (соучредителем выступает девелопер Валерий Ананьев) обратилась с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области о признании Фрибуса банкротом. Согласно картотеке дел, сумма исковых требований составляет баснословную сумму – более 603 миллионов рублей.



Александр Фрибус в прошлом – успешный предприниматель, соучредитель АО «БЗСК-Инвест». Компания признана банкротом в феврале 2019 года, в отношении предприятия открыто конкурсное производство.







18 декабря 2018 года Первоуральский городской суд признал Фрибуса виновным по п. «б», ч. 2, ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием»). Следствие установило, что с июня 2015 года по июнь 2017 года директор «БЗСКСтройИнвест» «причинил имущественный ущерб дольщикам и организациям».



Компания строила жилой комплекс «Оптимист» в Первоуральске, который был объектом федеральной программы «Жилье для российской семьи» с льготной стоимостью квадратного метра. Договор долевого участия заключили 100 человек. По данным следователей, Фрибус дал устное указание бухгалтеру «БЗСКСтройИнвест» перевести средства дольщиков (более 77,7 млн руб.) с расчетных счетов компании-застройщика организациям и индивидуальным предпринимателям, не имеющим отношения к строительству ЖК «Оптимист».