В Екатеринбурге снесли два старинных дома

18:26 | 14.02.2019

Фото: ekb-on-air.ru

В столице Урала снесены два исторических здания.



Одно из зданий располагалось рядом с гостиницей «Исеть». Отметим, против сноса этого дома ни раз выступали активисты.



Вторым снесенным домом стала усадьба Расова-Гуняева-Сушкова, она находилась на углу улиц Декабристов и Степана Разина. Здание было построено во второй половине девятнадцатого века. До сноса уральские краеведы хотели, чтобы усадьба попала в официальный реестр объектов культурного наследия, однако этого не произошло, им удалось лишь забрать некоторые детали здания в музей, в частности, наличники, рамы, облицовки, ворота и несколько столбов.