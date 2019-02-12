Мэрия Екатеринбурга намерена не допустить второй волны кори. Вакцинация продолжается

15:34 | 13.02.2019

мокняжево.рф

Администрация Екатеринбурга представила данные о состоянии заболеваемости корью в городе. Первая волна схлынула, говорят в пресс-службе мэрии, за последних пять дней вакцинацию прошли почти 10 тысяч человек. Но этого недостаточно, необходимо не допустить второй волны заболевания.



Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение охватить массовой вакцинацией все крупные коммерческие предприятия и организации, в первую очередь это частные компании-перевозчики, персонал крупных торговых центров, управляющих компаний, строительных фирм Екатеринбурга. Именно в этих сферах обычно работает много мигрантов, относящихся к группе риска распространения кори. Ставить прививки планируют непосредственно на местах работы, куда будут выезжать прививочные бригады.



Напомним, что в Екатеринбурге введены дополнительные защитные меры против распространения кори. В соответствии с постановлением администрации, в муниципальные образовательные учреждения и учреждения здравоохранения ограничен доступ для лиц, не привитых от кори: сотрудников, студентов, обслуживающего персонала. По данным на 8 февраля, в городе было 27 заболевших. За прошедшие пять дней выявлен один новый случай, то есть сейчас заболевших 28.