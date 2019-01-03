Депутат Госдумы «наехал» на свердловский Минздрав

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских выявил факт махинаций со средствами бюджета, выделенными на установку фельдшерско-акушерских пунктов в Камышловском районе. В частности, в деревнях Бутырка и Кокшарова, где в 2018 году по словам руководства Министерства здравоохранения региона должны были появиться ФАПы. Парламентарий приехал в населенные пункты и обнаружил, что ФАПы есть, но они не работают.«Модули не подключены к коммуникациям, а территории, соответственно, не благоустроены. В Кокшарова и вовсе встретил рабочих, которые только-только роют траншеи», – отмечает Андрей Альшевских.Между тем, акты сдачи объектов уже подписаны.«Представители подрядчика, регионального Минздрава и Камышловской ЦРБ еще 24 декабря оставили свои подписи под документами. Тем самым подтвердили, что сотрудники ООО «Группа “ЕРМАК”» «выполнили работы по монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования в эксплуатацию». После чего Минфин перечислил внушительные суммы компании…», – размышляет парламентарий.По мнению депутата, речь может идти о том, что ответственные за расходование средств чиновники подписали акт выполненных работ задним числом. Он пообещал обратиться с запросом в прокуратуру Свердловской области, СУ СК РФ по Свердловской области и региональный полицейский главк. В случае, если у подрядчиков отсутствуют гарантийные письма на выполнение работ, то у силовиков к чиновникам появятся соответствующие вопросы – ранее за подобные манипуляции ряд должностных лиц на Среднем Урале были осуждены за превышение должностных полномочий.