В Екатеринбурге аннулировали полис десятилетней девочки

14:22 | 22.12.2018

pravmir.ru

Девочке из Екатеринбурга аннулировали медицинский полис из-за ошибки медицинской страховой компании.



Десятилетняя школьница пришла за медпомощью в стоматологию, однако там её отказались принять, так как её полис был недействителен. После этого мама девочки обратилась в страховую компанию. Оказалось, что полис аннулировали после того, как в марте 2018 года ОМС получила полная тёзка девочки из Нижнего Новгорода.



Как объяснила страховая компания, ошибка могла произойти из-за того, что в нижегородском ОМС посчитали, что застрахованный человек просто сменил место жительства.



Добавим, что медицинская помощь девочке всё-таки была оказана, однако в страховой компании родителям посоветовали оформить новый полис.