Екатеринбург посетит заместитель посла Великобритании в России. В планах – встреча с учеными

12:34 | 19.11.2018

20 ноября Екатеринбург посетит заместитель посла Великобритании в РФ Линдси Сколл. Для иностранного дипломата это будет первый визит на Урал за время ее работы в России.



Как стало известно, основной целью визита является знакомство с регионом и открытие научного семинара в УрО РАН, в котором примут участие британские ученые.



Активное взаимодействие британских дипломатов с российскими вузами и исследовательскими институтами, в частности УрО РАН, может быть связано с заинтересованностью иностранной стороны в оказании необходимого ей влияния на представителей отечественных научных кругов. Кроме этого, Лондон заинтересован в получении информации о передовых исследованиях ученых из России по приоритетным для Великобритании тематикам.