Бывшего главу Камышлова обязали заплатить почти 15 миллионов рублей

17:32 | 22.10.2018

В Камышлове прокуратура через суд обязала бывшего главу муниципалитета Михаила Чухарева, который принял и согласовал оплату фактически не выполненных работ при возведении многоквартирных домов, строительство которых велось по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья, вернуть в бюджет сумму причиненного ущерба в размере 14,6 млн рублей.



Ранее данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Чухарева. В декабре 2017 года он был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил Михаилу Чухареву штраф в размере 250 тыс. рублей. Теперь же его обязали еще и возместить ущерб муниципалитету, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.