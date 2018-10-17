Свердловчан предупреждают о двух бомжах, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления

Отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чита разыскивает двух бездомных, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления: Дмитрия Ионова и Марию Ушакову.Ионов – 1977 года рождения, уроженец Перми, известен по кличке Большой. Приметы: на вид 40–45 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см. Как сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, у гражданина есть особая примета - татуировка «За Вас» на кисти правой руки.Ушакова – 1988 года рождения, проживала в поселке Могзон Читинской области, в определенных кругах известна по кличке Махоня. Приметы: на вид 30 – 35 лет, рост 155 - 160 см, худощавого телосложения.Всех, кому известно местонахождение разыскиваемых, просят обращаться в отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чита: 8-914-510-86-06, по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61 или «02».