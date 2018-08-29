У «Автомобилиста» в этом году рекордный бюджет— 1,8 млрд рублей

18:37 | 31.08.2018

На состоявшейся сегодня, 31 августа, пресс-конференции директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что общий бюджет клуба в сезоне 2018/19 составит 1,8 миллиарда рублей. Кроме затрат непосредственно на «Автомобилист» в эту сумму входят и траты на молодежную команду «Авто» и клуб «Горняк», уточнил он.



Директор клуба также отметил, что дополнительного роста зарплат в клубе в этом году не предвидится.



«Прибавка зарплатного бюджета составила порядка 15%. Дальнейшего роста зарплатного фонда не будет, потому что есть стратегия КХЛ на введение жесткого потолка зарплат, и тратить больше, чем клубы тратят сейчас, невозможно», — сообщил Рябков.



Рост доходов клуба, по его словам, обеспечен за счет расширения спонсорских пакетов. Так, в текущем году «Газпромбанк», «Сима-Лэнд», «Альмакерамика», МРСК-Урала и Русская медная компания решили потратить на поддержку хоккея больше денег.



«Кроме того, растет доля собственного клубного заработка — за счет продажи билетов, VIP-лож, и клубной продукции. Так что мы очень рады, что добавка в бюджет клуба идет не только от нашего генерального партнера – УГМК», — заключил Рябков.