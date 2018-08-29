«Клон» уральской студентки, высказавшей своё мнение о выступлении Путина, облетел Россию

Выступление Владимира Путина по пенсионной реформе вызвало не только огромный интерес и отклик жителей России, но и выход многочисленных сюжетов практически во всех средствах массовой информации, рассказывающих об общественной поддержке населением страны предложений президента.Не обошлось и без курьёзов. Так, информационное агентство «Уралинформбюро» сообщает о том, что, судя по всему, сюжеты на телеканалах с отзывами населения на предложения президента готовились хоть и загодя, но в спешке, а потому не обошлось без ляпов. Прокол в кремлевской пропаганде, замеченный агентством, случился из-за географического ляпа.В новостных сюжетах Первого канала и «Вестей» на «России 1» появилась одна и та же студентка педагогического колледжа Нина Григорьева. Но с местом проживания девушки каналы разошлись во мнении.«Меня зацепили предложения — нанести какие-то меры, вплоть до уголовной ответственности, за увольнение пенсионеров, это отказ в работе людям в силу их возраста. И хотелось, чтобы старшее поколение, которым сегодня продлили пенсионный возраст, чтобы за ними сохранились вакансии, чтобы они имели возможность работать. Чтобы у каждого российского пенсионера была такая возможность. И вот если эта возможность будет, мне кажется, это самое главное. Особенно все, что связано с провинцией. И вот особенно надо на селе постараться создать такие места рабочие, чтобы старшее поколение могло передать свой духовный и культурный опыт, свой потенциал», — говорит 18-летняя Нина Григорьева из Челябинска на Первом канале.«Я абсолютно согласна со словами Владимира Владимировича, когда он сказал, что лучше принимать плавные меры сейчас, чем потом всё пойдёт по швам», — вторит ей «клонированная сестра-близняшка» из маленького уральского посёлка, расположенного, судя по всему, где-то в Свердловской области.Как выяснил корреспондент «Уралинформбюро», интервью в поддержку пенсионного маневра властей записывалось в библиотеке Увельского муниципального района в Челябинской области. Педагогического колледжа там нет, но возможно, что учится Григорьева в Челябинске.Источники агентства сомневаются, что корреспонденты двух федеральных телеканалов разом нагрянули в поселок Увельский, и предполагают, что, вероятнее всего, нарезку интервью телевизионному пулу раздавали из одной «режиссерской».