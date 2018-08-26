Стартовало досрочное голосование на выборах в гордуму Екатеринбурга

11:23 | 29.08.2018

imenno.ru

В Екатеринбурге сегодня, 29 августа, стартовало досрочное голосование на выборах в гордуму. Оно продлится до 8 сентября, сообщил в эфире радиостанции «Город FM 107,6» председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.



Для участия в досрочном голосовании необходимо подтвердить уважительные причины – принести билеты на поезд или самолет, турпутевку, распоряжение работодателя или иные документы.



Также завтра, 30 августа, начинается прием заявок для голосования на дому от граждан, которые не могут явиться в избирательный участок по состоянию здоровья.