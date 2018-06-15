Студентка из Екатеринбурга изобрела колбасу для похудения, и не только

15:13 | 18.06.2018

Фото: пресс-служба УрГАУ

Студентка Уральского аграрного университета изобрела рецепт колбасы, при употреблении в пищу которой можно не только похудеть, но и помочь организму при профилактике многих заболеваний.



Тестирование нового рецепта колбасы прошло в учебной лаборатории УрГАУ. Рецепт на самом деле старый, в состав колбасы входят всё те же рубленое мясо, соль, перец и чеснок, но есть и «изюминка» — новый ингредиент — гуммиарабик, который придумала добавлять в продукт студентка.



Гуммиарабик — это смола акации, используемая в качестве загустителя в кондитерском деле, ещё используют смолу акации для производства жевательных резинок и пива. А вот в производстве мясопродуктов этот ингредиент применён впервые.



«Мы с моим научным руководителем долго искали ингредиент, который, не меняя технологии приготовления купат (вид сырых колбас (полуфабрикат) в натуральной оболочке, требующих дополнительной кулинарной обработки), позволил бы привнести что-то новое в продукт и при этом повысить рентабельность производства. Гуммиарабик не является аллергеном, потому что имеет природное происхождение. Он содержит большое количество пищевых волокон. Его можно по праву считать не только безопасной, но и полезной пищевой добавкой. Он способствует профилактике многих заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета», — рассказывает о своей уникальной рецептуре автор, студентка 4-го курса УрГАУ Виктория Шельпякова.



Всего 2 % гуммиарабика от общей массы продукта, и колбаса становится полезной. Кроме того, что клетчатка, содержащаяся в продукте в большом количестве, снижает уровень глюкозы в крови и помогает бороться с холестерином, она (клетчатка) способна выводить соли тяжёлых металлов и радионуклиды из организма.



Учёные УрГАУ рекомендовали научную разработку своей студентки производителям мясных продуктов, для внедрения в производство.