В Свердловской области по факту отключения электричества в доме многодетной семьи следователи СКР проводят проверку

12:49 | 7.06.2018

В селе Бородулино Сысертского района энергоснабжающая организация отключила подачу электроэнергии в частный дом многодетной семьи. Причиной столь суровых мер послужила задолженность владельцев дома за поставленную электроэнергию.



Однако, принимая столь репрессивные меры, энергетики явно погорячились и обратили на себя внимание надзорных ведомств. В результате чего следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области была начата проверка. В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что прекращение подачи электроэнергии в дом многодетной семьи произошло действительно по причине задолженности семьи перед поставщиком энергоресурса в сумме около 200 тысяч рублей, но сумма задолженности в настоящее время оспаривается собственниками дома, а значит, энергетики поторопились с отключением.



6 июня, по инициативе сотрудников СКР при взаимодействии с представителями органов социальной защиты, подача электроэнергии снабжающей организацией на период проводимой доследственной проверки была возобновлена.



В рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка сложившейся ситуации на предмет наличия в ней признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за прекращение или ограничение подачи электрической энергии. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.



Фото: sledcom.ru