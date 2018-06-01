В Екатеринбурге учёные УрГАУ разработали культиватор, повышающий урожайность на 30 %

16:49 | 3.06.2018

Учёные Уральского аграрного университета в Екатеринбурге разработали культиватор почвы, который должен увеличить урожайность на 25–30 % и сократить количество сорняков.



Разработка уральских учёных на основе культиватора КФМ-2,8 позволит закладывать жидкие удобрения в почву равномерно. Помимо прочего, уникальный механизм осуществляет сразу три операции: делает междурядную обработку, вносит в почву удобрения и формирует грядки так, чтобы те сохраняли естественную влагу. Благодаря многофункциональному механизму такой культиватор не переусердствует с уплотнением почвы, что, в свою очередь, облегчит процесс уборки картофеля.



Точные данные об эффективности изобретения появятся только осенью — после сбора урожая. Но представители УрГАУ рассказывают, что изобретение уже привлекло к себе внимание на выставке «Урал-АГРО» в этом году.



В настоящее время вуз направил заявку на получение патента. Учёные надеются, что новинку можно будет использовать в промышленных масштабах.



Фото: lemken.com