Сбербанк банкротит совладельца крупного свердловского ЧОПа

11:34 | 2.05.2018

ПАО «Сбербанк» России подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом в отношении директора и совладельца крупной охранной компании – ООО «ЧОП «Ланцелот-Охрана» Никиты Марянинова. Сумма исковых требований к бизнесмену составляет почти 7,2 миллиона рублей.



Ранее решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.06.2016 был признан банкротом бизнес-партнер Марянинова, второй совладелец ООО «ЧОП «Ланцелот-Охрана» Алексей Шабалин - сын полковника ГУ МВД России по Свердловской области в отставке Владимира Шабалина, отслужившего в органах внутренних дел более 30 лет.



Кроме этого, в июле 2017 года было признано банкротом ООО «Офис» (прежнее наименование ООО ЧОО «ЛанцелотОхрана»). В ходе судебных разбирательств была признана недействительной сделка по купле продаже трех автомобилей «Рено Логан», переданных аффилированной компании ООО ЧОО «Ланцелот».



Фото: topblognews.ru