В Екатеринбурге отмыли «Черный тюльпан» из брандспойтов

Сегодня, 28 апреля, курсанты Уральского института МЧС, ветераны войны на Северном Кавказе и в Афганистане, члены патриотических организаций, а также примкнувшие к ним неравнодушные горожане отмыли мемориал «Черный тюльпан», расположенный на площади Советской Армии, и привели в порядок прилегающую территорию.«Водные процедуры» ветераны устраивают мемориалу ежегодно. «Теперь «Леха» (так ветераны называют сидящего солдата с автоматом, расположенного в центре композиции. — Прим. ред.) готов встретить Первомай и День Победы», — отметил председатель правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.